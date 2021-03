iPhone 11 không hề hấn sau 6 tháng “sống ở đáy sông”

Clayton Helkenberg và vợ anh, chị Heather, đã phát hiện chiếc iPhone 11 khi lặn ở hồ Harrison, phía nam dãy núi Coast ở Canada. “Tôi mang nó về nhà, lau sạch vết bẩn và bật lên. Ngoài việc micro và loa bị hỏng, phần lớn chiếc iPhone không bị hư hại gì", Clayton cho biết. Do máy không cài mật khẩu, hai vợ chồng Helkenberg đã tìm được chủ nhân của thiết bị sau đó. Fatemeh Ghodsi, sống ở Vancouver, chủ nhân của chiếc iPhone, cho biết đã rất ngạc nhiên khi điện thoại của mình trở về sau 6 tháng. Cô cho biết đã đến công viên thuộc hồ Harrison để chơi hồi tháng 9 năm ngoái “Ban đầu tôi hoàn toàn bị sốc”, cô cho biết. "Việc này giống như một chiếc điện thoại thây ma quay lại, tôi muốn quên đi chuyện đã đánh rơi nó". Sau khi iPhone 11 bị mất, Ghodsi đã mua một chiếc iPhone mới và khôi phục một số bức ảnh, cũng như danh bạ và các thông tin còn lại. Dù được Apple công bố khả năng chống nước tương đối hạn chế, đã có nhiều câu chuyện về việc dòng điện thoại này hoạt động tốt sau một thời gian nằm dưới lòng sông, hồ. Trước đó, vợ chồng Lisa và Jacob Troye, cùng con gái Sophie đến chơi công viên Disney World tại Orlando, Florida (Mỹ). Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp cho đến khi người vợ Lisa vô tình đánh rơi chiếc iPhone 11 mới toanh của mình xuống hồ Seven Seas Lagoon. Gần 2 tháng sau, Lisa nhận được cuộc gọi từ Disney World thông báo rằng đã tìm được chiếc iPhone 11 của cô. Điều đặc biệt là chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ít cát và tảo vướng trên vỏ silicon của điện thoại, nó không có gì khác ở thời điểm trước khi bị rơi xuống hồ Sự bền bỉ của iPhone 11 còn được chứng minh khi Nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ đã trượt tay và vô tình khiến mũi tên bay về phía chiếc iPhone của mình. Kết quả là với gia tốc quá lớn, chiếc iPhone 11 Pro mới của anh đã bị xuyên thủng. Hậu quả là một nửa màn hình bị vỡ, toàn bộ cụm camera selfie và cảm biến khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên điều đáng nói ở chỗ là chiếc iPhone 11 Pro của anh vẫn sống sót kỳ diệu, thao tác cảm ứng vẫn hoạt động được ở những chỗ màn hình còn hiển thị được. Theo như những gì Ngô Ngạn Tổ chia sẻ, chiếc máy vẫn có thể thực hiện cuộc gọi và nhắn tin hoàn toàn bình thường. Quả thực, iPhone vẫn là một trong những dòng smartphone bền bỉ nhất hiện nay. Theo thông số kỹ thuật, iPhone 11 sở hữu tính năng chống nước tiêu chuẩn IP68, giúp cho thiết bị có thể sống sót ở độ sâu 2m trong khoảng thời gian 30 phút. Tuy nhiên trên thực tế, iPhone 11 dường như có khả năng sống sót tốt hơn nhiều so với thông báo từ Apple.

