Làm món gỏi “thủy quái sông Đà” thực khách tấm tắc khen ngon

Cá chiên có vẻ bề ngoài rất kì dị và đáng sợ. Da của nó dày, màu da loang lổ, hàm răng lởm chởm rất sắc, phần đầu to, có râu, trong khi thân trơn nhẵn bóng. Ảnh Internet Cá chiên thường trú ngụ ở những vị trí hết sức hiểm trở, nước chảy xiết và nhiều xoáy của các sông lớn ở núi rừng Tây Bắc như sông Đà, sông Lô, sông Gâm. Chúng ăn thịt tất cả những loài thủy sinh nhỏ hơn mình, thậm chí còn tấn công cả thuyền của ngư dân nếu cảm thấy nguy hiểm. Do đó, cá chiên sông Đà được ngư dân gọi là “chúa tể” của vùng nước dữ. Ảnh Internet Thịt cá chiên sông Đà nổi tiếng thơm giòn, ngon ngọt, chẳng thế mà nó là một trong 5 loài cá tiến vua một thời. Ảnh Internet Thịt cá chiên có màu vàng ươm như ướp nghệ, thân không có xương dăm, chỉ có duy nhất xương sống chạy dọc sống lưng. Ảnh Internet Với vị ngon đặc biệt nên cá chiên sông Đà được người dân vùng núi Tây Bắc chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau. Nhưng món ăn chế biến từ cá chiên độc lạ, mang đậm chất hương vị núi rừng Tây Bắc nhất có lẽ là món gỏi cá chiên sông Đà. Ảnh Internet Nguyên liệu gồm: cá chiên loại nhỏ khoảng 1,5kg, lá chát (một loại lá đặc trưng của núi rừng Tây Bắc), có thể thay bằng hỗn hợp lá lộc vừng, lá sung, lá xoài non. Mắc khén, hạt dổi, muối hạt, ớt, rau húng quế, thính gạo Ảnh HoabanFood Cách làm gỏi cá chiên sông Đà: Cá chiên rửa sạch, cắt đuôi cá rồi dựng đứng lên cho máu cá chảy hết. Dùng dao lột da cá, sau đó lọc lấy phần thịt cá, nhớ bỏ đường gân trắng đi và giữ lại bộ lòng cá chiên. Phần thịt cá lọc được đem thái miếng mỏng và nhỏ, rồi cho vào bát to. Lá chát đem giã nát, ớt chỉ thiên thái lát, mắc khén, hạt dổi đem nướng cho chín thơm rồi giã nhỏ. Ảnh HoabanFood Cho các nguyên liệu trên vào cá đã thái miếng mỏng và trộn đều, rắc thêm chút muối, thính gạo và thêm chút nước rồi đảo đều. Lá chát và thính gạo sẽ làm thịt cá chiên chín tái và chuyển sang màu trắng. Đến lúc đó là có thể thưởng thức món gỏi cá chiên sông Đà. Vị ngọt mềm, giòn sần sật tự nhiên của cá chiên hòa quyện với vị chan chát của lá rừng, thơm nồng của mắc khén, hạt dổi và vị cay của ớt khiến người ăn nhớ mãi. Ảnh HoabanFood Xem video: Món ăn ngon từ... úp nồi. Nguồn video THĐT

Cá chiên có vẻ bề ngoài rất kì dị và đáng sợ. Da của nó dày, màu da loang lổ, hàm răng lởm chởm rất sắc, phần đầu to, có râu, trong khi thân trơn nhẵn bóng. Ảnh Internet Cá chiên thường trú ngụ ở những vị trí hết sức hiểm trở, nước chảy xiết và nhiều xoáy của các sông lớn ở núi rừng Tây Bắc như sông Đà, sông Lô, sông Gâm. Chúng ăn thịt tất cả những loài thủy sinh nhỏ hơn mình, thậm chí còn tấn công cả thuyền của ngư dân nếu cảm thấy nguy hiểm. Do đó, cá chiên sông Đà được ngư dân gọi là “chúa tể” của vùng nước dữ. Ảnh Internet Thịt cá chiên sông Đà nổi tiếng thơm giòn, ngon ngọt, chẳng thế mà nó là một trong 5 loài cá tiến vua một thời. Ảnh Internet Thịt cá chiên có màu vàng ươm như ướp nghệ, thân không có xương dăm, chỉ có duy nhất xương sống chạy dọc sống lưng. Ảnh Internet Với vị ngon đặc biệt nên cá chiên sông Đà được người dân vùng núi Tây Bắc chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau. Nhưng món ăn chế biến từ cá chiên độc lạ, mang đậm chất hương vị núi rừng Tây Bắc nhất có lẽ là món gỏi cá chiên sông Đà . Ảnh Internet Nguyên liệu gồm: cá chiên loại nhỏ khoảng 1,5kg, lá chát (một loại lá đặc trưng của núi rừng Tây Bắc), có thể thay bằng hỗn hợp lá lộc vừng, lá sung, lá xoài non. Mắc khén, hạt dổi, muối hạt, ớt, rau húng quế, thính gạo Ảnh HoabanFood Cách làm gỏi cá chiên sông Đà: Cá chiên rửa sạch, cắt đuôi cá rồi dựng đứng lên cho máu cá chảy hết. Dùng dao lột da cá, sau đó lọc lấy phần thịt cá, nhớ bỏ đường gân trắng đi và giữ lại bộ lòng cá chiên. Phần thịt cá lọc được đem thái miếng mỏng và nhỏ, rồi cho vào bát to. Lá chát đem giã nát, ớt chỉ thiên thái lát, mắc khén, hạt dổi đem nướng cho chín thơm rồi giã nhỏ. Ảnh HoabanFood Cho các nguyên liệu trên vào cá đã thái miếng mỏng và trộn đều, rắc thêm chút muối, thính gạo và thêm chút nước rồi đảo đều. Lá chát và thính gạo sẽ làm thịt cá chiên chín tái và chuyển sang màu trắng. Đến lúc đó là có thể thưởng thức món gỏi cá chiên sông Đà. Vị ngọt mềm, giòn sần sật tự nhiên của cá chiên hòa quyện với vị chan chát của lá rừng, thơm nồng của mắc khén, hạt dổi và vị cay của ớt khiến người ăn nhớ mãi. Ảnh HoabanFood Xem video: Món ăn ngon từ... úp nồi. Nguồn video THĐT