Honda chế tạo robot công nghệ cao đưa trẻ đến trường an toàn

Thiết bị này sử dụng công nghệ ADAS giống như ở ô tô trong những năm gần đây. Công nghệ ADAS có chức năng cảnh báo lệch làn và là bước đi đột phá trong lĩnh vực công nghệ ô tô. ADAS cũng được coi là một trợ thủ đắc lực cho người lái xe, tránh khỏi những tai nạn giao thông trên đường. Với tính năng này, thiết bị có thể tự động phanh nếu bạn chuẩn bị lùi ở các ngã tư, giúp giữ bạn ở cự ly với vạch kẻ đường và điều chỉnh hướng đi của ô tô nếu bạn bất ngờ đi ra khỏi làn đường. Giờ đây, tương tự, Honda đã sáng chế ra thiết bị Honda Robot để hỗ trợ trẻ em, giúp các bạn nhỏ tránh tai nạn trên đường. Theo đại diện của hãng Honda, thiết bị này được mô tả như một "robot tư vấn an toàn giao thông", người giám hộ kỹ thuật số nhỏ nhắn, dễ thương, có trang bị các cảm biến, dựa vào những giao tiếp đơn giản để giúp trẻ em nhận thức rõ hơn về các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi tham gia giao thông. Theo phân tích của các nhà khoa học, tỷ lệ trẻ em gặp tai nạn giao thông tăng cao không phải vì các em bất cẩn. Nghiên cứu cho thấy rằng tầm nhìn của trẻ em thực sự hẹp hơn đáng kể so với người lớn, nhất là khả năng quan sát mọi vật xung quanh mình. Honda Robot trông giống như một món đồ chơi, nhưng thiết bị này lại chứa một số công nghệ rất hiện đại. Cảm biến GPS ở Honda Robot cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ thiết lập lộ trình trước tuyến đường sẽ đi, với rô-bốt - được gắn vào dây đeo vai của ba lô của trẻ - rung ở các điểm giao nhau để nhắc chúng nhìn cả hai chiều. Cảm biến phát hiện phương tiện cũng có thể phát hiện giao thông đang tiếp cận từ phía sau đứa trẻ, gây ra rung động và nhắc nhở, kiểm tra các em có ở trạng thái an toàn hay không? Kết quả đi bộ mỗi ngày được cũng sẽ được ghi lại và được xem lại bằng ứng dụng Honda Robot trên điện thoại thông minh. Nhóm nghiên cứu của hãng Honda đã thử nghiệm nguyên mẫu Honda Robot với trẻ em ở Nhật Bản và cho biết phản ứng tích cực ở cả những người đeo nó và cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, thiết bị này sẽ được sản xuất hàng loạt và được sử dụng hiệu quả đối với các gia đình ở Nhật Bản.

