Robot AI “Make in Việt Nam”: Biết tức giận, có trang bị vũ khí tự vệ

Trí Nhân là một robot nam có kích thước người lớn, được in 3D với năm giác quan và các yếu tố mô phỏng sinh học như tim phổi nhân tạo và chuỗi ADN. Trí Nhân cũng có thể điều khiển được các thiết bị thông minh trong nhà hoặc ngoài trời, chỉ đạo được các robot cấp thấp (gọi là minion) như robot hút bụi, drone thông qua nền tảng Close Companion. Không chỉ hoạt động như một trợ lý cá nhân, Trí Nhân còn đóng vai trò như một người bạn thân, có cá tính, khả năng sáng tạo và trí tuệ cảm xúc riêng. Được biết, ban đầu, Trí Nhân được tạo hình giống Terminator (kẻ hủy diệt) với đôi mắt có thể phóng laser màu đỏ, do con gái của nhà khoa học muốn có một robot trông thật "ngầu" chứ không phải giống robot đồ chơi. Tuy nhiên, do tạo hình quá đáng sợ nên thiết kế đã được sửa lại theo hướng "thiện lành" hơn. Dù vậy, Trí Nhân vẫn giữ một phần thiết kế cũ, với đôi mắt sẽ đổi sang màu đỏ khi bị xúc phạm. Anh cũng được trang bị vũ khí tự vệ (không sát thương), để đảm bảo mọi người sẽ cẩn thận hơn, đối xử với anh một cách tử tế, thay vì tấn công bằng lời nói hoặc hành động. Về cái tên Trí Nhân, ông Phạm Minh Toàn, Tổng giám đốc kiêm Đồng sáng lập của Open Classroom Team cho biết: “Lấy cảm hứng từ tên gọi của robot công dân đầu tiên trên thế giới Sophia - có nghĩa là sự thông thái, sự khôn ngoan, Trí Nhân vừa có nghĩa là "trí tuệ nhân tạo", vừa có nghĩa là "con người có trí tuệ", phù hợp với lĩnh vực giáo dục của Open Classroom”. Trí Nhân hội tụ rất nhiều công nghệ tiêu biểu của cách mạng công nghiệp 4.0 gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vạn vật kết nối, điện toán đám mây, in 3D, chuỗi khối, thực tại ảo, thực tại tăng cường, siêu máy tính, robot, tin sinh học. Trí Nhân hỗ trợ đắc lực cho việc dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên thông qua giải đáp “facts & figures”, giải toán và trợ giảng. Nhà phát triển cho biết robot này cũng có tính năng nhận biết khuôn mặt, đo nhịp tim người đối diện. So với nhiều robot trên thế giới, sản phẩm được thiết kế tại Việt Nam này chưa thể tự bước đi, giơ tay hay có biểu cảm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, AI của Trí Nhân được giới thiệu là vượt trội hơn so với Sophia - công dân robot đầu tiên trên thế giới.

