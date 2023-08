Hoảng hồn khi thấy “quái thú ngoài hành tinh” nhìn chằm chằm trước cửa nhà

Người đàn ông ở Liêu Ninh, Trung Quốc đã cảm thấy sợ hãi khi thấy sinh vật giống hệt " quái thú ngoài hành tinh" này đang nhìn chằm chằm vào mình, làm cho tim anh đập nhanh và cơ thể cứng đờ như bị hóa đá. Sau một thời gian ngắn, anh quyết định dùng điện thoại quay video về sinh vật kỳ lạ này. Trong video, sinh vật không có đầu và không cử động. Tuy nhiên, sau đó, sinh vật bất ngờ cử động và người đàn ông mới nhận ra đó thực chất chỉ là chú chó cưng của anh ta. Rất có thể là do chó ngửa đầu về phía sau trong tư thế kỳ quặc, làm cho người đàn ông tưởng nhầm đó là một sinh vật ngoài hành tinh. Không hiếm gặp những trường hợp thú cưng trông giống hệt sinh vật ngoài hành tinh. Rất nổi tiếng trên mạng là con mèo Matilda 2 tuổi có đôi mắt đặc biệt, nhãn cầu mở to như người ngoài hành tinh. Một bác sĩ đã chẩn đoán Matilda bị bệnh ung thư bạch cầu ở mèo. Đây là căn bệnh do virus gây ra, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và có nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong. Trong một trường hợp khác, chú chó Moo đến từ Florida gây ấn tượng với vẻ ngoài rất giống sinh vật ngoài hành tinh. Chú chó Moo, thuộc giống dachshund, là giống chó có nguồn gốc từ Đức, nổi tiếng là một loài chó săn nhỏ. Bộ lông ngắn mượt mà bóng bẩy và thường đồng nhất một màu. Tuy nhiên, Moo có phần đầu là một màu đen pha chút nâu ở mũi, phần dưới chân chúng có chút đen nâu, còn lại phần thân người là bộ lông màu đen trắng giống hệt chó đốm. Mời quý độc giả xem thêm video:“Người ngoài hành tinh đen” xuất hiện trên bãi biển?

Người đàn ông ở Liêu Ninh, Trung Quốc đã cảm thấy sợ hãi khi thấy sinh vật giống hệt " quái thú ngoài hành tinh" này đang nhìn chằm chằm vào mình, làm cho tim anh đập nhanh và cơ thể cứng đờ như bị hóa đá. Sau một thời gian ngắn, anh quyết định dùng điện thoại quay video về sinh vật kỳ lạ này. Trong video, sinh vật không có đầu và không cử động. Tuy nhiên, sau đó, sinh vật bất ngờ cử động và người đàn ông mới nhận ra đó thực chất chỉ là chú chó cưng của anh ta. Rất có thể là do chó ngửa đầu về phía sau trong tư thế kỳ quặc, làm cho người đàn ông tưởng nhầm đó là một sinh vật ngoài hành tinh. Không hiếm gặp những trường hợp thú cưng trông giống hệt sinh vật ngoài hành tinh. Rất nổi tiếng trên mạng là con mèo Matilda 2 tuổi có đôi mắt đặc biệt, nhãn cầu mở to như người ngoài hành tinh . Một bác sĩ đã chẩn đoán Matilda bị bệnh ung thư bạch cầu ở mèo. Đây là căn bệnh do virus gây ra, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và có nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong. Trong một trường hợp khác, chú chó Moo đến từ Florida gây ấn tượng với vẻ ngoài rất giống sinh vật ngoài hành tinh. Chú chó Moo, thuộc giống dachshund, là giống chó có nguồn gốc từ Đức, nổi tiếng là một loài chó săn nhỏ. Bộ lông ngắn mượt mà bóng bẩy và thường đồng nhất một màu. Tuy nhiên, Moo có phần đầu là một màu đen pha chút nâu ở mũi, phần dưới chân chúng có chút đen nâu, còn lại phần thân người là bộ lông màu đen trắng giống hệt chó đốm. Mời quý độc giả xem thêm video: “Người ngoài hành tinh đen” xuất hiện trên bãi biển?