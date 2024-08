Họa phẩm nổi tiếng của Leonardo Da Vinci ẩn giấu bí mật ngàn năm

Trong lịch sử nghệ thuật, ít có tác phẩm nào gây tò mò và tranh cãi như “Battle of Anghiari” của Leonardo Da Vinci. Được mệnh danh là “Leonardo bị mất tích”, bức tranh này không chỉ là một kiệt tác nghệ thuật mà còn là một bí ẩn chưa được giải đáp hoàn toàn. (Ảnh: Wikipedia) Vào năm 1503, chính quyền Florence đã giao cho Leonardo Da Vinci nhiệm vụ vẽ một bức tranh tường khổng lồ để kỷ niệm chiến thắng của Florence trước quân Milan trong trận Anghiari năm 14401. Bức tranh được dự định sẽ trang trí cho Sala del Gran Consiglio, hay còn gọi là Đại Sảnh Hội Đồng, tại Palazzo Vecchio, Florence.(Ảnh: Pictorem) Leonardo đã chọn một kỹ thuật mới lạ, sử dụng một loại thạch cao mà ông đọc được trong sách của Pliny. Tuy nhiên, kỹ thuật này đã gặp phải nhiều vấn đề ngay từ khi bắt đầu. Thời tiết ẩm ướt đã làm cho lớp thạch cao không bám dính tốt, khiến cho bức tranh bị hỏng ngay khi Leonardo vừa bắt đầu vẽ.(Ảnh: Britannica) Mặc dù bức tranh gốc đã bị mất, nhiều bản sao đã được thực hiện, trong đó nổi bật nhất là bản sao của Peter Paul Rubens. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng bức tranh vẫn còn tồn tại dưới một trong những bức bích họa sau này tại Hall of the Five Hundred ở Palazzo Vecchio. (Ảnh: The Kalpa Group) Tuy nhiên, các cuộc khảo sát siêu âm và các phương pháp tìm kiếm khác vẫn chưa tìm thấy bằng chứng xác thực.(Ảnh: Daily Sabah) “Battle of Anghiari” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và thử nghiệm không ngừng của Leonardo Da Vinci. Dù bức tranh gốc đã bị mất, nhưng những bản sao và các nghiên cứu về nó vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.(Ảnh: my.meural) Bí ẩn về “Battle of Anghiari” vẫn còn đó, chờ đợi một ngày sẽ được giải đáp.(Ảnh: Medieval News) Nhưng dù có tìm thấy hay không, kiệt tác này vẫn mãi là một phần quan trọng trong di sản nghệ thuật của Leonardo Da Vinci và lịch sử nghệ thuật thế giới. (Ảnh: The Long Now Foundation) Mời quý độc giả xem thêm video: Bức tranh phác thảo và tiềm lực quân sự của lực lượng Hamas.

Trong lịch sử nghệ thuật, ít có tác phẩm nào gây tò mò và tranh cãi như “Battle of Anghiari” của Leonardo Da Vinci. Được mệnh danh là “Leonardo bị mất tích”, bức tranh này không chỉ là một kiệt tác nghệ thuật mà còn là một bí ẩn chưa được giải đáp hoàn toàn. (Ảnh: Wikipedia) Vào năm 1503, chính quyền Florence đã giao cho Leonardo Da Vinci nhiệm vụ vẽ một bức tranh tường khổng lồ để kỷ niệm chiến thắng của Florence trước quân Milan trong trận Anghiari năm 14401. Bức tranh được dự định sẽ trang trí cho Sala del Gran Consiglio, hay còn gọi là Đại Sảnh Hội Đồng, tại Palazzo Vecchio, Florence.(Ảnh: Pictorem) Leonardo đã chọn một kỹ thuật mới lạ, sử dụng một loại thạch cao mà ông đọc được trong sách của Pliny. Tuy nhiên, kỹ thuật này đã gặp phải nhiều vấn đề ngay từ khi bắt đầu. Thời tiết ẩm ướt đã làm cho lớp thạch cao không bám dính tốt, khiến cho bức tranh bị hỏng ngay khi Leonardo vừa bắt đầu vẽ.(Ảnh: Britannica) Mặc dù bức tranh gốc đã bị mất, nhiều bản sao đã được thực hiện, trong đó nổi bật nhất là bản sao của Peter Paul Rubens. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng bức tranh vẫn còn tồn tại dưới một trong những bức bích họa sau này tại Hall of the Five Hundred ở Palazzo Vecchio. (Ảnh: The Kalpa Group) Tuy nhiên, các cuộc khảo sát siêu âm và các phương pháp tìm kiếm khác vẫn chưa tìm thấy bằng chứng xác thực.(Ảnh: Daily Sabah) “Battle of Anghiari” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và thử nghiệm không ngừng của Leonardo Da Vinci. Dù bức tranh gốc đã bị mất, nhưng những bản sao và các nghiên cứu về nó vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.(Ảnh: my.meural) Bí ẩn về “Battle of Anghiari” vẫn còn đó, chờ đợi một ngày sẽ được giải đáp.(Ảnh: Medieval News) Nhưng dù có tìm thấy hay không, kiệt tác này vẫn mãi là một phần quan trọng trong di sản nghệ thuật của Leonardo Da Vinci và lịch sử nghệ thuật thế giới. (Ảnh: The Long Now Foundation) Mời quý độc giả xem thêm video: Bức tranh phác thảo và tiềm lực quân sự của lực lượng Hamas.