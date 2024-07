Bí ẩn rùng rợn xung quanh những bức tranh 'ma ám' nổi tiếng

1. The Stagecraft: Bức tranh của Laura P. dựa trên một bức ảnh của James Kidd, trong đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn không có trong ảnh gốc. Bức tranh này bị cho là ma ám và gây ra nhiều hiện tượng siêu nhiên (Ảnh: allthatsinteresting) 2. The Isleworth Mona Lisa: Đây là phiên bản khác của bức Mona Lisa nổi tiếng của Leonardo da Vinci, được cho rằng vẽ sớm hơn vài năm. (Ảnh: Wikipedia) Bức tranh này hy vọng giúp giải đáp các bí ẩn về nàng Mona Lisa, bao gồm cả hội chứng Stendhal khiến người xem bị ảo giác. (Ảnh: Smithsonian Magazine) 3. The Crying Boy: Bức tranh của Bruno Amadio về một cậu bé khóc, được cho là bị nguyền rủa và liên quan đến nhiều vụ cháy ở Anh. (Ảnh: warehouse) 4. The Rokeby Venus: Bức tranh của thần Vệ Nữ với khuôn mặt phản chiếu không xinh đẹp, gây ra nhiều tai ương cho chủ nhân. (Ảnh: The Art Newspaper) 5. The Rain Woman: Bức tranh của Svetlana Telets, vẽ trong 5 tiếng đồng hồ, khiến người mua cảm thấy lo lắng. (Ảnh: Redbubble) 6. Chân dung Bernardo de Galvez: Bức chân dung tại khách sạn Galvez ở Mỹ, khiến người xem cảm thấy đôi mắt trong tranh luôn dõi theo họ. (Ảnh: The Advocate) 7. The Hands Resist Him: Bức tranh của Bill Stoneham, dựa trên ký ức tuổi thơ, khiến chủ sở hữu thấy những đứa trẻ trong tranh di chuyển và gây ra cảm giác đau đầu, lo lắng. (Ảnh: Far Out Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Bức tranh phác thảo và tiềm lực quân sự của lực lượng Hamas.

