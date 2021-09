Hồ nước nghìn mét bỗng dưng bị “nuốt chửng”, thảm họa xảy ra?

Hồ Trác Mộc Lạp Tháp tại Tây Tạng đã xảy ra một sự kiện kỳ lạ. Nhiều người chưa nghe đến tên hồ này, vì nó không được nhiều người biết đến ở Trung Quốc. Vào một đêm, một tiếng động lớn phát ra đã khiến người dân thất kinh. Sau đó, hồ Trác Mộc Lạp Tháp cũng biến mất một cách bí ẩn trong vòng vài ngày sau đó. Nhiều đồn đoán xung quanh chuyện này đã được đưa ra, hầu hết mọi người tỏ ra rất hoang mang, thậm chí khiếp sợ, ai cũng tò mò không biết nguyên nhân ra sao. Vì sự việc quá bí ẩn nên các chuyên gia đã phải vào cuộc nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân. Sau đó, họ đã kết luận hai bên hồ nước này là hai con sông ngầm. Hai con sông ngầm này thông với nhau nên tạo ra tiếng động lớn. Sau đó, đất đai tơi xốp đã làm cho hồ Trác Mộc Lạp Tháp bị sập xuống và cuốn theo hai con sông ngầm. Nguyên nhân là do, địa chất của khu vực này rất yếu cộng với nằm ở vị trí cao hơn hẳn so với các nơi khác nên mới xảy ra hiện tượng hồ bị sập và biến mất. Sau khi tìm ra nguyên nhân, các chuyên gia khuyến cáo người dân trong khu vực nên nhanh chóng di dời vì có thể sắp xảy ra đại họa. Do môi trường địa chất ở đây không ổn định, đặc biệt là hai con sông ngầm cũng đã thay đổi dòng chảy cùng với thời tiết thất thường chắc chắn sẽ gây ra "đại họa "ngập lụt. Qua sự việc, chúng ta có thể nhận thấy dù con người có tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ cũng không thể dự đoán và chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Thế giới đã chứng kiến sự gia tăng gấp 10 lần số lượng các thảm họa thiên nhiên kể từ những năm 1960, Sổ theo dõi Mối đe dọa Sinh thái (ETR) năm 2020 cho biết. Dữ liệu được thu thập từ năm 1900 đến năm 2019 cho thấy sự gia tăng từ 39 sự cố vào năm 1960 lên 396 vào năm 2019. Sự thay đổi của điều kiện khí hậu, đặc biệt là sự nóng lên toàn cầu làm tăng khả năng xảy ra các thảm họa thiên nhiên do thời tiết. Nhiệt độ toàn cầu nóng hơn làm tăng nguy cơ hạn hán cũng như tăng cường độ của các cơn bão và tạo ra các đợt gió mùa ẩm ướt hơn. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

