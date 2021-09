Cực sốc: Trái đất có thể bị nhấn chìm trong 6m nước vì điều này?

Theo nhà kinh tế học người Anh Nicholas Stern, khủng hoảng khí hậu là kết quả của nhiều lần thất bại thị trường (market failures). Thỏa thuận Paris, một thỏa thuận trong Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Nhưng việc ký vào nó là tự nguyện; và không có hậu quả thực sự nào đối với việc không tuân thủ. Hiện nay, một phần ba lượng lương thực dành cho con người - khoảng 1,3 tỷ tấn thức ăn - bị lãng phí hoặc thừa. Chất thải thực phẩm/thức ăn thừa gây ra 4,4 gigatons phát thải khí nhà kính hàng năm; nếu đóng vai trò là một quốc gia, rác thải thực phẩm sẽ là nơi phát thải khí nhà kính cao thứ ba, sau Trung Quốc và Mỹ. Một phân tích gần đây đã phát hiện ra rằng sự tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 6 của động vật hoang dã trên Trái đất đang gia tăng. Hơn 500 loài động vật trên cạn đang trên đà tuyệt chủng và có khả năng bị biến mất trong vòng 20 năm; con số tương tự đã bị mất trong suốt thế kỷ trước. Một báo cáo của tạp chí khoa học Nature đã xác định rằng hiện nay, khoảng 11 triệu tấn nhựa tràn vào các đại dương mỗi năm. Nhựa phải mất 400 năm để phân hủy, do đó, rác thải nhựa ảnh hưởng rất lớn đến nhiều thế hệ nữa cho đến khi nó không còn tồn tại. Cứ sau mỗi phút, những khu rừng có kích thước bằng 20 sân bóng đá bị đốn hạ. Đến năm 2030, hành tinh có thể chỉ còn 10% diện tích rừng; Nếu nạn phá rừng không được dừng lại, tất cả chúng có thể biến mất trong vòng chưa đầy 100 năm. Ở châu Phi, 258.000 người chết do ô nhiễm không khí ngoài trời vào năm 2017, tăng từ 164.000 người vào năm 1990, theo UNICEF. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí phần lớn đến từ các nguồn công nghiệp và phương tiện cơ giới, cũng như khí thải từ đốt sinh khối và chất lượng không khí kém do bão bụi. Tại thời điểm này, CO2 PPM (phần triệu) ở mức 410 và mức tăng nhiệt độ toàn cầu là 0,89 độ C. Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính gia tăng đã khiến nhiệt độ tăng lên, gây ra những thảm họa trên toàn thế giới. Các nhà khoa học cảnh báo rằng hành tinh này đã vượt qua một loạt các điểm tới hạn có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Cuộc khủng hoảng khí hậu đang làm ấm Bắc Cực nhanh hơn gấp đôi so với bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh. Dự báo, nếu toàn bộ tảng băng ở Greenland tan chảy, mực nước biển sẽ tăng thêm 6 mét! Khi đó, toàn bộ Trái Đất sẽ ngập trong nước! Hiện nay, các đại dương của chúng ta hấp thụ khoảng 30% lượng carbon dioxide (CO2) được thải vào bầu khí quyển của Trái đất. Sự thay đổi nhỏ nhất trong thang độ pH có thể có tác động đáng kể đến độ axit của đại dương. Axit hóa đại dương có thể được coi là một trong những tác động của ô nhiễm nhựa trong đại dương. Hệ thống lương thực toàn cầu là nguyên nhân gây ra tới 1/3 tổng lượng khí thải nhà kính do con người gây ra, trong đó 30% đến từ chăn nuôi và thủy sản. Sản xuất cây trồng thải ra khí nhà kính như nitơ oxit thông qua việc sử dụng phân bón. Hiện nay, nhiệt độ tăng và canh tác không bền vững đã dẫn đến mối đe dọa ngày càng tăng về nguồn nước và mất an ninh lương thực. Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) dự báo nhu cầu lương thực toàn cầu có thể tăng 70% vào năm 2050. Trên thế giới, hơn 820 triệu người không đủ ăn. Khoảng 1,1 tỷ người trên thế giới thiếu nước và tổng số 2,7 tỷ người thấy khan hiếm nước trong ít nhất một tháng trong năm. Đến năm 2025, 2/3 dân số thế giới có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

