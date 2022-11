Hồ nước huyền bí nhất Trung Quốc: Có tài “hô mưa gọi gió" lạ thường

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc không chỉ có lịch sử văn hóa lâu đời mà còn có nhiều danh lam thắng cảnh, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới chùa cổ Đại Lý, núi tuyết Ngọc Long, rừng mưa nhiệt đới Xishuangbanna… Và có một địa điểm ít ai biết tới đó là hồ Tingming hay còn gọi là hồ thính mệnh. Điều kỳ diệu nhất của hồ nước này chính là nếu có ai đó hét lớn ở đây, lập tức sẽ có mưa trút xuống. Rốt cuộc điều này có thật hay không? Hồ Thính Mệnh nằm ở "vùng lõi" của khu bảo tồn thiên nhiên núi Gaoligong với diện tích chừng 0,3km2. Nơi này nằm ở phía đông bắc của huyện Lushui, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là khu vực hiểm trở, đường đi lại khó khăn vì toàn rừng núi. Du khách phải đi bộ hơn 10 tiếng mới đến hồ Thính Mệnh. Với độ cao 3.540m so với mực nước biển, hồ Thính Mệnh là hồ trên núi lớn nhất ở Gaoligong. Bao quanh hồ là rừng rậm. Đây cũng là ngôi nhà của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm sinh sống như lừa núi, khỉ vàng, linh dương sừng... Nhìn chung, do nằm trên cao nên nhiệt độ nước thấp, rất ít sinh vật có thể tồn tại trong hồ. Nhưng bù lại, chất lượng nước tại đây được đánh giá rất tinh khiết. Truyền thuyết kể lại rằng, một người tiều phu nọ vào rừng hái thảo dược. Thấy mùa hè nóng nực, ông liền hét lớn "trời mưa thì hay biết mấy". Một lúc sau, trên mặt hồ bỗng có mây đen xuất hiện, một trận mưa lớn trút xuống. Người tiều phu nghĩ có lẽ ông Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình, sau khi trở về nhà liền kể cho mọi người nghe. Kể từ đó, mỗi khi hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở khu vực này, người dân địa phương lại truyền tai nhau chuẩn bị rất nhiều lễ vật tới hồ "hô mưa gọi gió", cầu mưa để được như ý nguyện. Nhưng mới đây, theo lời các nhà khoa học tại Trung Quốc, họ đã có lời lý giải về hiện tượng này. Sau nhiều đợt nghiên cứu cũng như phân tích trên góc nhìn khoa học thì họ đã phủ nhận vấn đề huyền ảo, tâm linh từ hồ nước là hoàn toàn không có. Tất cả đều là do lớp sương mù dày đặc luôn xuất hiện phía trên mặt hồ, lâu ngày chúng tích tụ khí ẩm lâu ngày, và khi gặp đúng tần sóng âm dao động mạnh, chúng sẽ tạo thành mưa hoặc mưa đá trút xuống. Tuy dù đã có lời lý giải từ các chuyên gia, nhưng vẫn không thể phủ nhận được tính huyền ảo, bí ẩn, và những câu chuyện truyền tai mang tính truyền thuyết đầy thuyết phục, thu hút trí tò mò lẫn mạo hiện của du khách khắp nơi trên thế giới. Du khách có thể xuất phát từ thành phố Côn Minh, đi về phía tây hơn 500km dọc theo sông Nuijiang tới Liuku. Đây là một thị trấn quan trọng ở phía tây tỉnh Vân Nam. Giá xe tới đây khoảng 200 tệ/chặng (gần 700 nghìn đồng). Sau đó, bạn tiếp tục thuê xe từ Liuku tới thị trấn Pianma của huyện Lushui. Đường tới đây khá hiểm trở nên hầu hết du khách sẽ thuê xe có cung cấp dịch vụ kèm tài xế lành nghề đi kèm. Lushui là chặng cuối cùng, nên muốn tới hồ phải chấp nhận đi bộ khoảng 10 tiếng đồng hồ băng qua đường rừng núi, thậm chí có những chặng rất xấu. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn, du khách nên có hướng dẫn viên bản địa đi cùng. Cảnh sắc ở hồ thay đổi từng thời điểm trong năm. Vào mùa xuân, những dòng tuyết tan chảy nhỏ giọt xuống lòng hồ và đỗ quyên bung nở khắp nơi. Mùa hè và thu là hai thời điểm lý tưởng nhất trong năm để tới đây trải nghiệm. Mùa đông tới, tuyết phủ trắng khắp nơi khiến việc đi lại sẽ khó khăn hơnMời quý độc giả xem video: Bến Tre xây hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây | THDT.

Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc không chỉ có lịch sử văn hóa lâu đời mà còn có nhiều danh lam thắng cảnh, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới chùa cổ Đại Lý, núi tuyết Ngọc Long, rừng mưa nhiệt đới Xishuangbanna… Và có một địa điểm ít ai biết tới đó là hồ Tingming hay còn gọi là hồ thính mệnh. Điều kỳ diệu nhất của hồ nước này chính là nếu có ai đó hét lớn ở đây, lập tức sẽ có mưa trút xuống. Rốt cuộc điều này có thật hay không? Hồ Thính Mệnh nằm ở "vùng lõi" của khu bảo tồn thiên nhiên núi Gaoligong với diện tích chừng 0,3km2. Nơi này nằm ở phía đông bắc của huyện Lushui, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là khu vực hiểm trở, đường đi lại khó khăn vì toàn rừng núi. Du khách phải đi bộ hơn 10 tiếng mới đến hồ Thính Mệnh. Với độ cao 3.540m so với mực nước biển, hồ Thính Mệnh là hồ trên núi lớn nhất ở Gaoligong. Bao quanh hồ là rừng rậm. Đây cũng là ngôi nhà của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm sinh sống như lừa núi, khỉ vàng, linh dương sừng... Nhìn chung, do nằm trên cao nên nhiệt độ nước thấp, rất ít sinh vật có thể tồn tại trong hồ. Nhưng bù lại, chất lượng nước tại đây được đánh giá rất tinh khiết. Truyền thuyết kể lại rằng, một người tiều phu nọ vào rừng hái thảo dược. Thấy mùa hè nóng nực, ông liền hét lớn "trời mưa thì hay biết mấy". Một lúc sau, trên mặt hồ bỗng có mây đen xuất hiện, một trận mưa lớn trút xuống. Người tiều phu nghĩ có lẽ ông Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình, sau khi trở về nhà liền kể cho mọi người nghe. Kể từ đó, mỗi khi hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở khu vực này, người dân địa phương lại truyền tai nhau chuẩn bị rất nhiều lễ vật tới hồ "hô mưa gọi gió ", cầu mưa để được như ý nguyện. Nhưng mới đây, theo lời các nhà khoa học tại Trung Quốc, họ đã có lời lý giải về hiện tượng này. Sau nhiều đợt nghiên cứu cũng như phân tích trên góc nhìn khoa học thì họ đã phủ nhận vấn đề huyền ảo, tâm linh từ hồ nước là hoàn toàn không có. Tất cả đều là do lớp sương mù dày đặc luôn xuất hiện phía trên mặt hồ, lâu ngày chúng tích tụ khí ẩm lâu ngày, và khi gặp đúng tần sóng âm dao động mạnh, chúng sẽ tạo thành mưa hoặc mưa đá trút xuống. Tuy dù đã có lời lý giải từ các chuyên gia, nhưng vẫn không thể phủ nhận được tính huyền ảo, bí ẩn, và những câu chuyện truyền tai mang tính truyền thuyết đầy thuyết phục, thu hút trí tò mò lẫn mạo hiện của du khách khắp nơi trên thế giới. Du khách có thể xuất phát từ thành phố Côn Minh, đi về phía tây hơn 500km dọc theo sông Nuijiang tới Liuku. Đây là một thị trấn quan trọng ở phía tây tỉnh Vân Nam. Giá xe tới đây khoảng 200 tệ/chặng (gần 700 nghìn đồng). Sau đó, bạn tiếp tục thuê xe từ Liuku tới thị trấn Pianma của huyện Lushui. Đường tới đây khá hiểm trở nên hầu hết du khách sẽ thuê xe có cung cấp dịch vụ kèm tài xế lành nghề đi kèm. Lushui là chặng cuối cùng, nên muốn tới hồ phải chấp nhận đi bộ khoảng 10 tiếng đồng hồ băng qua đường rừng núi, thậm chí có những chặng rất xấu. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn, du khách nên có hướng dẫn viên bản địa đi cùng. Cảnh sắc ở hồ thay đổi từng thời điểm trong năm. Vào mùa xuân, những dòng tuyết tan chảy nhỏ giọt xuống lòng hồ và đỗ quyên bung nở khắp nơi. Mùa hè và thu là hai thời điểm lý tưởng nhất trong năm để tới đây trải nghiệm. Mùa đông tới, tuyết phủ trắng khắp nơi khiến việc đi lại sẽ khó khăn hơn Mời quý độc giả xem video: Bến Tre xây hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây | THDT.