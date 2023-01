Hình độc của phóng viên quốc tế về mèo ở Việt Nam

Một nam giới đeo khẩu trang mang theo chú mèo của mình trên ba lô trong buổi triển lãm mèo quốc gia đầu tiên của Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 16/2/2020. Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images. Một giám khảo bế Diamond, chú mèo Anh lông ngắn trong sự kiện ở Hà Nội ngày 16/2/2020. Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images. Anh Nguyễn Thanh Bình, chủ một quán cà phê kiêm nơi cứu hộ mèo chăm sóc một chú mèo được giải cứu ở Hà Nội vào ngày 7/8/2020. Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images. Những lồng nhốt mèo sống bị lực lượng cảnh sát thu giữ trên một chiếc xe tải ở Hà Nội, 27/1/2015. Chúng được nhập lậu từ Trung Quốc để phục vụ các nhà hàng thịt mèo. Ảnh: STR / Getty Images. Chú mèo sưởi nắng ở Đà Lạt. Ảnh: Thanvaritch Phonganantakarin / Getty Images. Chú mèo giống Manx không đuôi thẩn thơ trên vỉa hè TP HCM buổi đêm. Ảnh: Miha Pavlin / Getty Images. Chú mèo Thổ Nhĩ Kỳ có hai màu mắt ở TP HCM. Ảnh: Pinnee / Getty Images. Chú mèo này bị xích tại một cửa hàng ở Sa Pa. Ảnh: Marie Cristabern Joyce Villamor / Getty Images. Chú mèo vàng "ngồi thiền" tại một ngôi chùa ở Việt Nam. Ảnh: Tshab.Plig / Getty Images. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

Một nam giới đeo khẩu trang mang theo chú mèo của mình trên ba lô trong buổi triển lãm mèo quốc gia đầu tiên của Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 16/2/2020. Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images. Một giám khảo bế Diamond, chú mèo Anh lông ngắn trong sự kiện ở Hà Nội ngày 16/2/2020. Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images. Anh Nguyễn Thanh Bình, chủ một quán cà phê kiêm nơi cứu hộ mèo chăm sóc một chú mèo được giải cứu ở Hà Nội vào ngày 7/8/2020. Ảnh: MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images. Những lồng nhốt mèo sống bị lực lượng cảnh sát thu giữ trên một chiếc xe tải ở Hà Nội, 27/1/2015. Chúng được nhập lậu từ Trung Quốc để phục vụ các nhà hàng thịt mèo. Ảnh: STR / Getty Images. Chú mèo sưởi nắng ở Đà Lạt. Ảnh: Thanvaritch Phonganantakarin / Getty Images. Chú mèo giống Manx không đuôi thẩn thơ trên vỉa hè TP HCM buổi đêm. Ảnh: Miha Pavlin / Getty Images. Chú mèo Thổ Nhĩ Kỳ có hai màu mắt ở TP HCM. Ảnh: Pinnee / Getty Images. Chú mèo này bị xích tại một cửa hàng ở Sa Pa. Ảnh: Marie Cristabern Joyce Villamor / Getty Images. Chú mèo vàng "ngồi thiền" tại một ngôi chùa ở Việt Nam. Ảnh: Tshab.Plig / Getty Images.