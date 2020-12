Hiếu PC bị lập group anti sau khi đánh bay trang web lừa đảo

Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Hacker người Gia Lai nổi tiếng tại Việt Nam mới đây vừa thông báo đã "cho ra đảo" 2 trang web lừa đảo quy mô lớn ở Việt Nam bỗng dưng bị anti trên mạng xã hội. Sau khi bị anti với những lời lẽ tục tĩu, Hieu PC đã chính thức lên tiếng về vấn đề này trong group "Nhận thức về an ninh mạng cùng Hieu PC và những người bạn" (hiện đã có hơn 100.000 thành viên tham gia) với phong thái hết sức nhẹ nhàng và khiêm tốn. Đồng thời anh cũng cho biết sẽ không có bất kì hành động nào tác động đến trang web anti trên. Cộng đồng mạng cho rằng, dù từng phạm tội nhưng Hiếu PC giờ đây đã trở thành nhân viên của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Việt Nam. Thậm chí anh chàng còn thành lập group giúp công chúng hiểu hơn về an ninh mạng. Trước đó, cũng có nhiều bạn trẻ tạo một trang web có tên miền cùng với một số tài khoản trùng cả họ lẫn tên của Hiếu PC nhằm bán cuốn sách về an ninh mạng mà Hiếu PC trước đó chia sẻ miễn phí cho mọi người. Ban đầu Hiếu PC và thành viên trong group vẫn "dĩ hòa vi quý", chỉ "dẹp" trang web giả mạo nhằm bảo vệ những người có nguy cơ bị lừa. Thế nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó khi nam thanh niên này liên tục tạo thêm nhiều fanpage, tài khoản Facebook, Zalo, group chat nhằm mạo danh Hiếu PC để bán những gói học về an ninh mạng với giá vài trăm nghìn đồng. Vì số tài khoản cùng họ và tên với Hiếu PC nên rất nhiều người đã bị "dính bẫy". Bên cạnh việc lên tiếng cảnh báo nhiều người dùng tránh "mắc bẫy" của kẻ mạo danh, một thành viên của group Hiếu PC còn khẳng định mình đã nắm toàn bộ thông tin, địa chỉ IP máy và đồng thời đã thông báo với cơ quan chức năng về trường hợp mạo danh trên. "Chào em, có lẽ em đang nghĩ mình đóng phim "Catch Me If You Can" đúng không? Thế em có bao giờ nghĩ mọi cử chỉ hành động của mình tưởng như không ai biết thì nó luôn nằm đó đợi người khác tới kiếm không? Em có thể nghĩ mình giỏi khi đang giả mạo người, tỏ ra thích thú khi mình tha hồ lừa người khác. Nhưng em ơi! Mỗi tin nhắn em nhận, mỗi đồng tiền em kiếm được đều đang điền vào bản án cuộc đời em à. Cám ơn một trinh sát bí ẩn giúp bên mình liên hệ với bạn mạo danh Hiếu PC để bên mình có thể dò ra địa chỉ của bạn đó. Hiện tại bên mình đã liên hệ với bên cơ quan điều tra để cung cấp thông tin (Những đoạn chat của bạn trinh sát bí ẩn này đã được xóa, nhằm đảm bảo danh tính và kĩ thuật)". Cuối bài đăng cảnh báo, thành viên này còn nhắn nhủ: "Từ nay về sau, anh nghĩ em nên cẩn thận với từng dòng tin nhắn, từng đồng tiền mà em nhận được đấy! Việc em cần làm trước khi nó quá muộn là: tắt web, trả lại tiền người bị lừa và bật cho mình tập phim Hacker 2016 mà coi nhé". Trước đó, Hiếu PC vừa thông báo đã "cho ra đảo" 2 trang web lừa đảo quy mô lớn ở Việt Nam. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi đây được coi là 2 trang web lừa đảo quy mô lớn mà chưa một hacker nào ở Việt Nam "động vào". Dân mạng đã tỏ ra vô cùng phấn khích với thông báo hack sập các web lừa đảo của Hiếu PC. Có thể thấy từ khi về Việt Nam, Hiếu PC là một cái tên đặc biệt được mọi người quan tâm. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của Hiếu PC.

