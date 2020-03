Hiện tượng thảm khốc nhất vũ trụ, có thể xé toạc các thiên hà

Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA vừa ghi lại được một trong những hiện tượng thảm khốc nhất vũ trụ: "siêu sóng thần" quasar. Còn được gọi là "chuẩn tinh", từ lâu Quasar được biết đến như những "ngôi sao ma" sáng và tràn đầy năng lượng nhất vũ trụ. Ngoại trừ các vụ nổ xảy ra trong thời gian ngắn và mạnh mẽ như siêu tân tinh và bùng nổ tia gamma, thì chuẩn tinh là thiên thể sáng nhất trên vũ trụ. Quan sát từ xa, nó không khác một ngôi sao bình thường, nhưng thực chất là một quầng vật chất đặc, nằm quanh vùng nhân của các thiên hà non trẻ đang còn hoạt động mạnh. Quasar được tạo ra khi một lỗ đen nuốt chửng vật chất, bởi vậy nó luôn có khí nóng bao quanh và phát ra bức xạ cực mạnh. So với thiên hà chủ có hàng trăm tỷ ngôi sao, quasar có thể tỏa sáng gấp 1000 lần. Quasar mà Hubble phát hiện là một siêu sóng thần vũ trụ mang tốc độ kinh ngạc. Chỉ trong 3 năm, nó đã tăng tốc từ 69 triệu km/giờ lên 74 triệu km/giờ. Nói về "sức mạnh" của hiện tượng thảm khốc nhất vũ trụ này, NASA cho biết Quasar còn có thể mạnh và đáng sợ hơn tưởng tượng khi chúng tập hợp thành một dòng chảy - một cơn sóng thần ma. Khi ấy "siêu sóng thần vũ trụ" không chỉ là mối hiểm họa cho một hành tinh, hệ mặt trời khác mà nguy hiểm hơn nó còn đủ sức xé toạc không gian giữa các vì sao tương tự như sóng thần trên Trái đất, tàn phá các thiên hà nơi các quasar cư trú. Nhà thiên văn học do Nahum Arav cho biết, “Những dòng chảy này rất quan trọng đối với sự hình thành của các thiên hà. Nó đang đẩy hàng trăm khối lượng vật chất mặt trời mỗi năm." Tuy nhiên, các siêu sóng thần quasar dường như chỉ tồn tại trong các thiên hà trẻ tuổi, đang trong giai đoạn cuồng nộ ban đầu, thay vì các thiên hà già như Milky Way – thiên hà chứaTrái Đất. Sóng thần mặt trời có nguy hiểm cho Trái Đất không? Nguồn: Youtube Soi Sáng

