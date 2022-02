Hành tinh lấp lánh như kim cương bay gần nơi nghi có sự sống

Ngoại hành tinh bí ẩn mới được phát hiện có tên là Proxima Centauri d, nằm trong hệ sao lùn đỏ Proxima Centauri cách chúng ta chỉ 4,2 năm ánh sáng. Theo các nhà khoa học, Proxima Centauri d là một trong những ngoại hành tinh nhỏ nhất từng được ghi nhận. Không những thế, nó còn là ngoại hành tinh sáng nhất từng được quan sát.Proxima Centauri d được mô tả là hành tinh lấp lánh như một viên kim cương vũ trụ và gần như chìm lấp vào ánh sáng của sao mẹ, bởi nó quay cực gần sao mẹ (cách 4 triệu km, 1/10 khoảng cách Mặt Trời - Sao Thủy), chỉ mất 5 ngày để hoàn tất 1 quỹ đạo. Ngoại hành tinh này có kích thước vô cùng nhỏ, là một hành tinh đá với khối lượng chỉ khoảng 1/4 Trái Đất. Thông thường những hành tinh nhỏ quá gần sao mẹ như nó sẽ khó lòng được quan sát bởi bị ánh sáng của sao mẹ khỏa lấp, nhưng Proxima Centauri d là ngoại lệ bởi nó quá gần chúng ta nên dễ quan sát hơn. Hệ sao Proxima Centauri nổi tiếng với hành tinh Proxima Centauri b thuộc nhóm hành tinh "kích cỡ Trái Đất", quay trong một quỹ đạo bị "khóa" với sao mẹ, tức luôn hướng về sao mẹ với một mặt duy nhất y như cách Mặt Trăng bị khóa bởi Trái Đất. Ngôi sao chủ của Proxima b là Proxima Centauri - một phần trong bộ ba những ngôi sao kỳ lạ mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Hai ngôi sao còn lại là sao nhị phân - nghĩa là chúng cùng quay quanh một trọng tâm và được gọi chung là Alpha Centauri. Alpha Centauri có thể quan sát được mà không cần đến kính thiên văn – hai ngôi sao nhị phân kết hợp lại tạo thành ngôi sao thứ ba sáng nhất trên bầu trời. Proxima Centauri là một ngôi sao nhỏ, nó chỉ lớn hơn một phần mười so với kích thước của Mặt Trời. Nếu nhìn từ Proxima b thì ngôi sao lùn nhỏ này sẽ lớn gấp 3 lần so với khi nhìn từ Trái Đất lên Mặt Trời. Đó là vì quỹ đạo của Proxima b thực sự rất, rất nhỏ. Proxima Centauri b được cho là nằm trong vùng sự sống và có nhiều nghiên cứu khắp thế giới đã chỉ ra những yếu tố chứng minh Proxima Centauri b sống được, thậm chí sở hữu một nền văn minh. Proxima b tồn tại ngay giữa khu vực có thể sinh sống của những ngôi sao, theo lý thuyết thì đó là nơi mà nước có thể tồn tại ở dạng chất lỏng được trên hành tinh. So với Mặt Trời của chúng ta, khu vực có thể sinh sống được của Proxima Centauri rất gần so với ngôi sao chủ. Kích thước của nó lớn bằng khoảng 1,3 lần so với Trái Đất - nơi mà chúng ta đang sống. Kích thước nhỏ làm cho các nhà thiên văn học ví nó giống với một hòn đá - hành tinh ở trên mặt đất giống với Trái đất của chúng ta hiện nay. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

