Hai dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất trên “hành tinh Hycean” bí ẩn

Nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn Nikku Madhusudhan từ Viện Thiên văn của Đại học Cambridge (Anh) cho biết các hành tinh Hycean phổ biến hơn nhiều so với dạng hành tinh đá giống Trái Đất. (Nguồn: Báo Người Lao Động) Và sở hữu những điều kiện tuyệt vời cho phép chúng vẫn sống được cho dù nằm ngoài "vùng sự sống" Goldilocks theo quan niệm thông thường. (Nguồn: GameK) Theo bài công bố trên The Astrophysical Journal, các Hycean – sở hữu một đại dương toàn cầu rộng lớn và khí quyển giàu hydro. Các Hycean có kích thước trung bình gấp 2,6 lần và khối lượng trung bình gấp 10 lần Trái Đất – thường rất gần hoặc rất xa ngôi sao mẹ. (Nguồn: ICTNEWS - Vietnamnet) Nhưng điều đó không tạo ra thế giới "địa ngục" trên nhiều Hycean. Mục tiêu tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất sẽ là những Hycean "lạnh". (Nguồn: Wikiwand) Những Hycean "lạnh" sở hữu hiệu ứng nhà kính do hydro phân tử dồi dào trong khí quyển, làm nóng toàn bộ hành tinh nên vẫn có được đại dương ấm áp dù ở xa sao mẹ. (Nguồn: Báo Người Lao Động) Một số điều kiện trong siêu đại dương của Hycean rất giống các điều kiện giúp sự sống có thể tồn tại trong đại dương của Trái Đất. (Nguồn: Báo Lao Động) Tiến sĩ Madhusudhan giải thích thêm với tờ Science Alert rằng sau khi xác định dược các Hycean dạng này, điều tiếp theo là tìm kiếm các hợp chất đại diện cho sự sống như ozone, oxy, mê-tan... (Nguồn: Many Worlds) Tuy nhiên nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh vào 2 hợp chất khác ít được để y cũng có thể đại diện cho sự sống, đó là methyl chloride và dimethyl sulphide (methyl clorua và dimethyl sunfua). (Nguồn: The Guardian)

