Hai cá thể chuột túi ở Cao Bằng đã chết: Có phải loài quý hiếm?

Thông tin từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên cho biết, một cá thể chuột túi chết vào ngày 8/12. Đến ngày 12/12, một con khác chết. Cả hai đều là cá thể đực. Trước khi chết, hai cá thể chuột túi trên đều có triệu chứng thở khò khè, có thể do thời tiết những ngày tháng 12 ở vùng núi phía Bắc quá lạnh, không phù hợp. Trong thời gian qua, Trung tâm cứu hộ Hoàng Liên đã nhờ một công ty tại TP HCM nhập cỏ từ Australia, loại thức ăn ưa thích của chuột túi nhưng chưa về tới nơi. Trước khi tiếp nhận 4 con chuột túi (gồm 3 cá thể đực, 1 cá thể cái) từ Chi Cục kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên đã có sẵn chuồng trại, cho sửa lại phù hợp để nuôi chuột túi. Trước đó, sáng 16/11, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên đã làm các thủ tục tiếp nhận 4 cá thể chuột túi từ Hạt kiểm lâm huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng). Trong những ngày đầu được đưa về trung tâm, sức khỏe 4 cá thể chuột túi còn yếu do quãng đường dài di chuyển từ Cao Bằng về Lào Cai. Hàng ngày, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên chuẩn bị 2 bữa chính và một bữa phụ buổi tối cho 4 con chuột túi. Thức ăn sẽ gồm 70% là cỏ khô, 30% là rau, củ quả. Ngoài ra còn có phần ăn dặm buổi tối cho chuột túi. Theo Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 4 cá thể chuột túi trên là loài chuột túi có tên khoa học là Notamacropusrufogreseus. Đây là loài chuột túi lớp thú và không phân bố ở Việt Nam. Thêm nữa, loài chuột túi này không có tên trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm. Mời độc giả xem video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

