Gương mặt thương hiệu “ông lớn” công nghệ: Ai đại diện cho Vsmart?

Năm 2013, thời điểm Oppo chân ướt chân ráo vào thị trường di động Việt Nam, cũng chính là lúc cái tên Sơn Tùng M-TP bắt đầu nổi lên như một hiện tượng âm nhạc của showbiz Việt. Xuất hiện với gu thời trang phá cách, âm nhạc lạ tai đi đôi với loạt bản hit, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành cái tên thu hút các thương hiệu, trong đó có Oppo. Sau khi bắt tay với Sơn Tùng, Oppo đã mạnh tay đầu tư cho nhiều show diễn của nam ca sĩ người Thái Bình từ The Remix đến loạt tour âm nhạc lớn nhỏ. Và hiển nhiên độ hot của giọng ca ''Cơn mưa ngang qua'' giúp Oppo tự tin không bao giờ lo chuyện ế vé. Các sản phẩm nổi bật nhất của Oppo cũng liên tục được Sơn Tùng M-TP lăng xê trong loạt MV âm nhạc, từ smartphone đến smartwatch và ngay lập tức khiến dân tình điên đảo. Sơn Tùng trở thành đại sứ thương hiệu thành công nhất của Oppo, tới mức các khán giả khi cứ nghĩ đến Oppo là nghĩ ngay đến Sơn Tùng. Cuối tháng 11/2018, Oppo lội ngược dòng giành vị trí số 2 tại thị trường di động Việt Nam, sau Samsung, kế sau Oppo là Apple. Thành công của ''Gã khổng lồ công nghệ'' xứ sở Kim Chi với sự thống lĩnh của mình trên thị trường toàn cầu cũng nhờ áp dụng chiến lược influencer marketing để đẩy mạnh sức hút cho các sản phẩm của mình. Đầu tiên phải kể đến BlackPink, với sức hút của mình các cô gái trở thành cái tên được vô vàn các thương hiệu nổi tiếng săn đón và Samsung không phải ngoại lệ. Samsung lập tức lựa chọn BlackPink làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm tầm trung là Galaxy A70 và A80. Các cô gái cũng chăm đưa ''lên sóng'' loạt siêu phẩm Samsung dù không ít lần bị fan bắt gặp dùng đồ công nghệ của Táo khuyết. Chưa dừng ở đó, ông lớn còn ưu ái BlackPink tới mức ra mắt phiên bản giới hành dành riêng cho bốn cô gái để nhắm tới cộng đồng BLINK (cộng đồng fan của BlackPink) vô cùng hùng hậu hiện nay. Gần đây nhất tại sự kiện Galaxy Unpacked 2020, Samsung đã chiếu ảnh mỹ nam V của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS khiến người hâm mộ thích thú. Không lâu sau, hôm 19/2 Samsung công bố ký kết hợp tác mới với nhóm nhạc này để quảng bá cho điện thoại thông minh mới. Trở thành gương mặt thương hiệu của Samsung, không khó hiểu khi các thành viên BTS xuất hiện trong quảng cáo cho các sản phẩm của hãng. Samsung cũng hỗ trợ cho sáng kiến nghệ thuật đương đại toàn cầu có tên CONNECT BTS, trước khi mở rộng quan hệ đối tác sang các sáng kiến khác. Samsung không nêu chi tiết chính xác những gì các nỗ lực tiếp thị của họ với BTS, nhưng hi vọng rằng nhóm nhạc này sẽ tham gia vào các sự kiện tiếp thị và quảng cáo của Samsung trên dòng sản phẩm mới tiếp theo. Ông lớn công nghệ không khiến các Army (fan BTS) thất vọng khi tung phiên bản Galaxy S20 BTS Edition màu tím đẹp như mơ. Khác với Samsung, Oppo hay các thương hiệu điện thoại lớn trên thế giới, chiến lược đại sứ thương hiệu của Apple đạt được những sự độc nhất vô nhị khi không cần sử dụng bất kỳ tên tuổi đình đám nào mà vẫn thu về chỉ số truyền thông cực lớn. Tất cả nhờ vào màn định vị thương hiệu ''đỉnh'' mà Steve Jobs, người đã hình thành nên văn hóa rạng rỡ của Apple hiện nay khiến bao thương hiệu phải thèm khát. Gương mặt thương hiệu Apple dường như là không có, và truyền thông truyền miệng (Word of mouth) đóng vai trò quan trọng trong chiến lược truyền thông xuyên suốt của ''nhà Táo''. Trong khi loạt thương hiệu điện thoại thế giới tốn một đống tiền vào quảng cáo ngay từ thời điểm ra mắt, tập trung vào chiến lược phân phối sản phẩm,... thì không ít người tò mò: Chiến lược của Vsmart là gì? Kể từ khi ra mắt người dùng, thương hiệu smartphone Việt của tập đoàn Vingroup dường như chưa chọn bất kỳ celeb (người nổi tiếng) hay influencer (người có tầm ảnh hưởng) nào làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của mình. Mặc dù vậy, phân tích trên một số hệ thống bán lẻ lớn taj Việt Nam cho thấy đa số người Việt dành cho các smartphone Vsmart 5 sao. Thời điểm tháng 4/2020 Vsmart lần đầu leo lên TOP 3 với kỳ tích chỉ hơn 1 năm gia nhập thị trường di động Việt Nam.

