Camera ẩn dưới màn hình: Vsmart “gọi”, chưa ai trả lời

Sau bao ngày chờ đợi, mới đây trên trang chính thức của Vsmart đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về chiếc Vsmart Aris Pro 5G thông qua đoạn video ngắn. Đây là smartphone đầu tiên của Việt Nam được áp dụng công nghệ camera ẩn dưới màn hình (Camera under display). Trong video, ông Nguyễn Minh Việt – Viện trưởng Viện nghiên cứu Thiết bị Di động Vsmart đã cầm trên tay chiếc Vsmart Aris Pro và tiết lộ nhiều công nghệ tuyệt vời được Vsmart áp dụng cho camera ẩn dưới màn hình. Ông cho biết, Vsmart Aris Pro chứa đựng rất nhiều công nghệ ''make in Vietnam'' do chính VinSmart tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất. Chất lượng của camera cũng được thử nghiệm kỹ càng tại phòng thí nghiệm camera hiện đại nhất Đông Nam Á. Trước đó, một vài trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone camera ẩn dưới màn hình mới của Vsmart cũng cho kết quả ảnh chụp selfie có chất lượng tốt, màu sắc chân thực, ảnh đẹp tự nhiên. Ảnh chụp xoá phông làm nổi bật chủ thể, tách biệt với phần nền, phần chuyển mượt mà ít lỗi. Nhờ công nghệ của tương lai này, giờ đây màn hình của smartphone sẽ gọn gàng hơn nhiều. Bên cạnh đó, các viền cạnh xung quanh màn hình cũng được làm mỏng và mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn những gì chúng ta nghĩ. ''Việc chuẩn bị ra mắt Aris series cùng công nghệ đột phá camera ẩn dưới màn hình là kết quả từ hàng ngàn giờ làm việc, nghiên cứu tìm tòi của các kĩ sư Vsmart'', đại diện Vsmart khẳng định. Về hệ thống camera sau, Vsmart Aris Pro sở hữu cụm 4 camera ở mặt lưng và được xếp vào ô vuông trông rất gọn gàng với độ phân giải 64MP. Thiết kế này đã có trên một vài hãng trước đó. Ngoài màn hình vô khuyết, một điểm nhấn khác ở Vsmart Aris Pro là công nghệ bảo mật lượng tử. Sản phẩm sử dụng chip Quantis QRNG điện toán lượng tử, trong đó thuật toán sẽ tạo ra những dãy số thật ngẫu nhiên, có khả năng bảo mật tốt hơn các giải pháp sử dụng thuật toán tạo ra dãy số giả ngẫu nhiên. Cũng giống như thông số camera, thông số phần cứng của Vsmart Aris Pro 5G vẫn chưa được hãng tiết lộ, nhiều khả năng rằng chiếc máy sẽ sở hữu chip Snapdragon 765G mạnh mẽ. Đại diện Vsmart chia sẻ thời điểm lên kệ chiếc Vsmart Aris Pro 5G sẽ là vào tháng 10 tới đây ''cùng với nhiều công nghệ khác nữa''. “Trên Tay” Aris Pro - Chính Thức Đến Tay Người Dùng Tháng 10 Tới Đây | Vsmart

Sau bao ngày chờ đợi, mới đây trên trang chính thức của Vsmart đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về chiếc Vsmart Aris Pro 5G thông qua đoạn video ngắn. Đây là smartphone đầu tiên của Việt Nam được áp dụng công nghệ camera ẩn dưới màn hình (Camera under display). Trong video, ông Nguyễn Minh Việt – Viện trưởng Viện nghiên cứu Thiết bị Di động Vsmart đã cầm trên tay chiếc Vsmart Aris Pro và tiết lộ nhiều công nghệ tuyệt vời được Vsmart áp dụng cho camera ẩn dưới màn hình. Ông cho biết, Vsmart Aris Pro chứa đựng rất nhiều công nghệ ''make in Vietnam'' do chính VinSmart tự nghiên cứu , thiết kế và sản xuất. Chất lượng của camera cũng được thử nghiệm kỹ càng tại phòng thí nghiệm camera hiện đại nhất Đông Nam Á. Trước đó, một vài trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone camera ẩn dưới màn hình mới của Vsmart cũng cho kết quả ảnh chụp selfie có chất lượng tốt, màu sắc chân thực, ảnh đẹp tự nhiên. Ảnh chụp xoá phông làm nổi bật chủ thể, tách biệt với phần nền, phần chuyển mượt mà ít lỗi. Nhờ công nghệ của tương lai này, giờ đây màn hình của smartphone sẽ gọn gàng hơn nhiều. Bên cạnh đó, các viền cạnh xung quanh màn hình cũng được làm mỏng và mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn những gì chúng ta nghĩ. ''Việc chuẩn bị ra mắt Aris series cùng công nghệ đột phá camera ẩn dưới màn hình là kết quả từ hàng ngàn giờ làm việc, nghiên cứu tìm tòi của các kĩ sư Vsmart'', đại diện Vsmart khẳng định. Về hệ thống camera sau, Vsmart Aris Pro sở hữu cụm 4 camera ở mặt lưng và được xếp vào ô vuông trông rất gọn gàng với độ phân giải 64MP. Thiết kế này đã có trên một vài hãng trước đó. Ngoài màn hình vô khuyết, một điểm nhấn khác ở Vsmart Aris Pro là công nghệ bảo mật lượng tử. Sản phẩm sử dụng chip Quantis QRNG điện toán lượng tử, trong đó thuật toán sẽ tạo ra những dãy số thật ngẫu nhiên, có khả năng bảo mật tốt hơn các giải pháp sử dụng thuật toán tạo ra dãy số giả ngẫu nhiên. Cũng giống như thông số camera, thông số phần cứng của Vsmart Aris Pro 5G vẫn chưa được hãng tiết lộ, nhiều khả năng rằng chiếc máy sẽ sở hữu chip Snapdragon 765G mạnh mẽ. Đại diện Vsmart chia sẻ thời điểm lên kệ chiếc Vsmart Aris Pro 5G sẽ là vào tháng 10 tới đây ''cùng với nhiều công nghệ khác nữa''. “Trên Tay” Aris Pro - Chính Thức Đến Tay Người Dùng Tháng 10 Tới Đây | Vsmart