Google Maps từng giúp người đàn ông phát hiện vợ... ngoại tình

Một người đàn ông vừa phát hiện vợ ngoại tình trong khi đang sử dụng chế độ Street View (xem đường phố) của Google Maps. Bức ảnh được chụp vào năm 2013 nhưng người đàn ông vẫn quyết định hỏi vợ, người sau đó thừa nhận ngoại tình. Băng cướp có vẻ ngoài kì dị, đeo các loại mặt nạ kì quái "đầu trâu mặt ngựa" sẽ gây hoang mang hơn rất nhiều. Bức ảnh được chụp tại Sonara, Mexico. Thoạt nhìn bức ảnh này không khỏi rùng mình vì tưởng xác người đang nằm ngổn ngang hệt như trong phim kinh dị. Thực chất, đó chỉ là những con ma nơ canh bị một ông chủ tại Chi Lê vứt bỏ trên đường phố. Vào năm 2013, người dùng Google Street View đã dậy sóng với nghi vấn bức ảnh ở một công viên ở thành phố Almere (Hà Lan) ghi lại hiện trường một vụ án mạng. Rất nhiều người đã tin rằng vệt dài trong ảnh chính là dấu máu của nạn nhân bị thủ phạm kéo lê xác đi. Một người đeo chiếc mặt nạ đậm chất đe dọa lẫn khó hiểu đang làm hành động kì cục bên vệ đường. 8 con người đứng im như phỗng với những chiếc đầu bồ câu khổng lồ, ánh mắt trừng trừng nhìn vào người đối diện, như đang trực chờ chỉ cần bất kỳ ai xấu số lọt vào, "bầy chim" này sẽ lao vào tấn công ngay lập tức. Có lẽ đây là vị khách đến từ ngoài vũ trụ sành điệu nhất với khăn quấn đầu, áo phông màu sắc, ung dung tận hưởng việc ngắm nhìn cuộc sống của loài người. Cho đến giờ, người ta vẫn không biết được nguồn gốc bức hình từ đâu. Có thông tin cho rằng đó chỉ là một món búp bê không hơn không kém. Bức hình ghi lại khoảnh khắc nạn nhân gục ngã trên đường và thủ phạm vẫn còn lăm lăm hung khí thực chất chỉ là một trò đùa do những người rảnh rỗi gây ra khi thấy chiếc xe ghi hình của Google Street View đi đến. Cảnh sát thậm chí đã được điều động để điều tra kẻ gây án. Cô gái đứng trước kim tự tháp Itza (Mexico) vô tình sở hữu cặp chân kì lạ như của loài dê. Đây có thể là lỗi do camera hành trình gây nên. Joshua Justice – một người quản lý quán rượu đã gặp phải khoảnh khắc đỏ mặt khi bị chộp lại hình ảnh đứng ở góc phố với chiếc quần ướt đẫm đúng chỗ nhạy cảm. Sau đó, anh ta đã phải đính chính lại nguyên nhân là do thùng bia anh vừa cố mở ra đã trào ra xung quanh và chiếc quần bất đắc dĩ trở thành nạn nhân. Hình ảnh được ghi nhận từ bầu trời nước Ý. Một chú thỏ hồng với biểu cảm hoảng hốt, có kích cỡ to hơn cả ngôi nhà bên cạnh không biết từ đâu xuất hiện. Chú gấu Gumpy – một nhân vật quen thuộc với trẻ con của kênh truyền hình American Kids lại trở thành mục tiêu tấn công của hai trẻ em. Chúng không ngần ngại rút giày dép và lao vào chú gấu linh vật tội nghiệp. Một người đàn ông đội chiếc đầu ngựa đứng bất động trên phố không hiểu vì mục đích gì. Cho đến giờ, sau nhiều năm, người ta vẫn không xác định được danh tính của nhân mã này.

