Top địa điểm bí ẩn đến Google Map cũng không dám định vị

Đảo Jeannette khá nhỏ, nằm ở phía đông biển Siberia, với chiều dài đảo chỉ đạt khoảng gần 2km. Gần như toàn bộ đảo thường xuyên bị bao phủ bởi băng, có một đỉnh núi cao 350m ở trung tâm. Có lẽ nguyên nhân khiến nó bị bôi đen kịt trên Google Map thế này là bởi Nga và Mỹ vẫn đang tranh chấp chủ quyền tại đây. Hòn đảo Gruinard - Scotland có hình bầu dục dài chỉ vài cây số và rộng 1km bị bỏ hoang sau khi các nhà khoa học Anh được cho là đã thử nghiệm vi khuẩn bệnh than tại đây năm 1942. Địa điểm này ngày nay vẫn không ai dám ghé tới vì nghi ngờ sinh vật trên đảo còn nhiễm bệnh. Nằm tỉnh ở đông bắc Tây Ban Nha, Girona giáp cộng đồng tự trị Catalunya, các tỉnh Barcelona và Lleida, cũng như Pháp và Địa Trung Hải. Một khối màu đen bí ẩn xuất hiện ở khu vực phía Đông Bắc tỉnh này. Theo dự đoán thì đây có lẽ nơi đây là một khu nghỉ dưỡng của giới nhà giàu, người nổi tiếng và đã bị can thiệp để tránh ánh mắt tò mò của người ngoài. Munitiecomplex, Veenhuizen, Hà Lan: Chính phủ của đất nước cối xay gió đang cất công giấu đi những khu vực quan trọng trên bản đồ. Mảnh đất hình vuông trông như bức tranh sơn dầu khi nhìn từ trên cao xuống này bị thực chất là kho đạn dược của quân đội Hà Lan. Đảo san hô Mururoa và Fangataufa, tưởng như một vùng biển tuyệt đẹp, trong lành, lý tưởng để nghỉ mát nhưng thực chất lại là vùng nguy hiểm nhất nhì thế giới. Vì vậy Google Earth có vẻ như đã làm mờ khu vực này như một khách để cảnh báo mọi người. Thành phố bí ẩn của Nga đã bị Google Earth làm mờ hoàn toàn. Rất khó có thể tìm kiếm hình ảnh về thành phố này. Nơi đây được đồn đoán là thành phố bí ẩn tại Nga, con người bên trong sống khép kín với dân số chỉ khoảng 1 triệu người. Patio de los Naranjos là một khuôn viên khá vuông vức nằm trong thành phố Almeria thuộc Tây Ban Nha. Nó bị làm mờ hoàn toàn bởi Google như thể cố che giấu điều gì đó khủng khiếp đằng sau. Theo thông tin mà nhiều người truyền lại thì nó liên quan tới các công trình mới của chính phủ đang được xây dựng nhằm mục đích quan trọng nào đó. Địa điểm có tên Narssarssuk nằm ở Vòng Bắc Cực, Greenland cũng là nơi khó tìm kiếm nhất trên Google Earth vì đã được làm mờ. Nơi đây từng là khu định cư, nhưng sau đó bị bỏ rơi trên rìa Bylot Sound miền bắc Greenland. Đây là căn cứ không quân Thule của Mỹ. Bức hình trên được chụp tại đỉnh núi Himalaya đã bị Google bôi đen một khoảng lớn. Giả thuyết được nhiều người tin tưởng nhất là ở trên đỉnh núi có một số loại UFO chiếm đỉnh núi hoặc thiên thạch đã rơi xuống khu vực này. Một số nghĩ rằng Google Map đang cố giấu đi hình ảnh về quái vật người tuyết để đỡ kích động mọi người. Vùng đen rộng lớn này chính là khách sạn Roses. Không một ai thực sự biết vì sao hình ảnh khách sạn này lại không được Google Map hiển thị. Thoạt nhìn thì có thể đây cũng chỉ là một địa điểm bình thường được bản đồ vệ tinh hiển thị, nhưng bạn hãy nhìn kỹ xem. Dãy màu đen ở giữa Baker Lake, Canada là gì? Một số người phỏng đoán rằng tại đây đang thực hiện một số việc gì đó bất hợp pháp. Một số khác lại tuyên bố rằng họ chắc chắn rằng người ngoài hành tinh đang bị giấu tại đây. Đây không phải hình ảnh chụp lúc mạng bị lag. Mà chính là hình ảnh mà Google Map muốn chúng ta nhìn thấy, một nửa rõ nét, một nửa tại đảo French bị làm mờ đi. Hòn đảo trên ảnh được cho là thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân giàu có. Tại sao hòn đảo của vị doanh nhân này lại bị làm mờ đi? Liệu người đàn ông này có mối liên hệ gì đó với quân đội hay chính phủ hoặc nơi này được chính phủ thuê lại phục vụ mục đích riêng vì vậy hình ảnh hòn đảo của anh bị Google Maps làm mờ đi? Bắc Triều Tiên là quốc gia bí mật nhất trên thế giới, do đó, không quá ngạc nhiên khi về cơ bản họ thậm chí không tồn tại trên các bản đồ của Google. Hàng ngàn người dân hiện vẫn đang sinh sống ở Bắc Triều Tiên tuy nhiên hình ảnh không hiển thị như thể nó chưa bao giờ tồn tại thì thật đáng sợ.

