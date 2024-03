Giống chó biết hát bất ngờ tái xuất sau hơn 50 năm tuyệt tích

Giống chó này chỉ còn khoảng 200 con sống trong các trung tâm bảo tồn hoặc sở thú ở Mỹ, là kết quả của sự lai tạp nghiêm trọng do thiếu gene mới. Năm 2016, một đoàn thám hiểm phát hiện 15 con chó hoang ở vùng cao nguyên ở phía tây đảo New Guinea thuộc Indonesia, và nghiên cứu sau đó cho thấy chúng có 70% yếu tố di truyền giống với chó biết hát nuôi nhốt. Các nhà nghiên cứu tin rằng đây là quần thể chó biết hát New Guinea nguyên bản, khác biệt về thể chất so với chó New Guinea nuôi nhốt. Loài chó này từng được biết đến vào năm 1897 và được cho là đã tuyệt chủng do mất môi trường sống và lai tạp với chó hoang trong làng. Tuy nhiên, chúng đã tái xuất trong một khu bảo tồn gần mỏ vàng Grasberg ở Papua, do các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái xung quanh mỏ. Chó biết hát New Guinea có khả năng di chuyển linh hoạt và có tiếng hú độc đáo giống với tiếng của cá voi lưng gù. Elaine Ostrander từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết, loài này rất hiếm và giọng hát của chúng không thể tìm thấy ở bất kỳ loài chó nào khác. Các nhà nghiên cứu hy vọng loài chó này sẽ được bảo tồn và không bị tuyệt chủng. Mời quý độc giả xem thêm video: Thích thú xem khỉ cố bảo vệ thỏ con khỏi “nanh vuốt” của chó.

