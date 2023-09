Giật mình “thần thú” trong truyền thuyết bất ngờ xuất hiện ở Nhật Bản

Tại sân golf ở thành phố Shiojiri, tỉnh Nagano, Nhật Bản, đã xuất hiện một con tỳ linh trắng tinh khiết, một loài vật siêu hiếm. Các golf thủ và người dân đã nhanh chóng chụp ảnh và chia sẻ sự kiện này trên mạng xã hội, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người tin rằng, con tỳ linh trắng này có vẻ giống như " thần thú" trong truyền thuyết, và theo quan niệm dân gian, việc nhìn thấy thần thú mang lại may mắn. Do đó, dân mạng hy vọng rằng sự xuất hiện của tỳ linh trắng sẽ đem lại nhiều điều tốt lành. Chủ tịch sân golf, ông Yoshio Yamada, cho biết đây không phải lần đầu tiên ông thấy một con tỳ linh trắng, nhưng lần này tỳ linh đã lớn lên và có bộ lông trắng tinh khiết. Ông cảm thấy vui mừng và cho biết tỳ linh trắng là loài hiếm thấy, được coi là mang lại điềm lành. Yuta Kuribayashi, Giám đốc Bảo tàng núi Omachi, cũng thể hiện sự ngạc nhiên trước sự hiện diện của tỳ linh trắng. Ông nhấn mạnh rằng bộ lông của loài này bị ảnh hưởng bởi di truyền và các yếu tố khác. Mọi người được khuyến cáo không nên đến gần hoặc làm phiền tỳ linh trắng, bởi vì chúng có thể tấn công khi cảm thấy sợ hãi.Tỳ linh Nhật Bản là một loài động vật có hình dạng nửa giống dê nửa giống linh dương, thuộc lớp thú guốc chẵn. Địa bàn sống phân bố ở các khu rừng thưa tại Nhật Bản, chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung đảo Honshu. Loài động vật này là biểu tượng quốc gia Nhật Bản và được bảo vệ tại nhiều khu bảo tồn. Tỳ linh Nhật Bản trưởng thành khi đứng cao khoảng 81 cm và cân nặng 30–45 kg. Lông có màu đen pha chút trắng, màu lông sáng rõ vào mùa hè. Bộ lông mao rất rậm rạp, đặc biệt là chiếc đuôi. Cả hai giới đều mọc sừng ngắn, cong ngược và rất khó phân biệt bằng mắt thường. Tỳ linh Nhật Bản sinh sống trên rừng núi rậm rạp, chúng ăn lá, chồi và quả sồi. Vào giữa thế kỷ 20, tỳ linh Nhật Bản bị săn bắt đến gần tuyệt chủng. Năm 1955, chính phủ Nhật Bản thông qua một đạo luật chỉ định loài này là một "báu vật đặc biệt quốc gia" nhằm bảo vệ loài khỏi nạn săn trộm. Quần thể loài tỳ linh phát triển số lượng lên từ đó, Sách đỏ IUCN về động vật bị đe dọa xếp chúng là "loài ít quan tâm". Do có báo cáo và khiếu nại từ kiểm lâm và nông dân vào năm 1979 nên các luật cũ năm 1955 bị bãi bỏ. Kể từ đó, tỳ linh được bảo tồn tại 13 khu bảo tồn thuộc 23 tỉnh của Nhật Bản. Giới bảo tồn gọi chúng là "báu vật sống của quốc gia trong rừng xanh". Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc với những độc chiêu “truy sát” con mồi của động vật,

