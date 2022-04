Giật mình nữ diễn viên đoạt giải Oscar kể vanh vách kiếp trước của mình

Shirley MacLaine (sinh ngày 24/4/1934) là một nữ diễn viên Hoa Kỳ đã đoạt nhiều giải Oscar. Bà cũng là nhà hoạt động (chính trị) và tác giả, với nhiều sách viết về tâm linh (spirituality) thời đại mới (new age), sự đầu thai, cũng như tự truyện. MacLaine tuyên bố rằng, trong kiếp trước, bà từng là một cô gái nông dân thuộc dân tộc Mô-rơ có quan hệ với Hoàng đế La Mã Charlemagne, người mà bà cho rằng đã tái sinh thành cựu Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme. MacLaine cũng kể về một kiếp sống tại lục địa thất lạc Lemuria từ nhiều nghìn năm trước, hiện đã bị nhấn chìm dưới đáy biển ở đâu đó tại Ấn Độ Dương hoặc Thái Bình Dương. "Tôi nhớ một cách sinh động mình từng là một sinh vật lưỡng tính trong thời kỳ của nền văn minh Lemuria (trước nền văn minh Atlantis)", bà chia sẻ khi nói về tiền kiếp. MacLaine cho biết: nền văn minh Lemuria chính là khu vực Vườn địa đàng (Garden of Eden) được nói đến trong các kinh thánh. Lemuria có kiến trúc rất phát triển với những con đường và các kim tự tháp bằng pha lê, tất cả các tòa nhà được xây dựng đều dựa trên sự cân bằng điện từ của các lực tự nhiên trên Trái Đất, do đó cung cấp cho con người các dạng năng lượng cao. Lemuria là thời kỳ xã hội có sự hài hòa cân bằng tuyệt đối giữa con người, thiên nhiên (cây cối, thú vật) và Thần. Năm 1864, luật sư, nhà động vật học người Anh Philip Lutley Sclater có một bài báo tựa đề Động vật có vú ở Madagascar đăng trên Tạp chí Khoa học hàng quý. Sclater quan sát thấy rằng ở Madagascar (một hòn đảo phía đông nam châu Phi) có nhiều vượn cáo (tên tiếng Anh là Lemur) hơn ở châu Phi hoặc Ấn Độ, do đó ông tuyên bố rằng Madagascar là quê hương ban đầu của vượn cáo. Hơn nữa, Sclater đề xuất rằng điều đã khiến loài vượn cáo di cư đến Ấn Độ và châu Phi từ Madagascar là vì từ xa xưa Ấn Độ, châu Phi và Madagascar là các phần của một lục địa đã biến mất có hình tam giác trải rộng nam Ấn Độ Dương. Sclater gọi lục địa này là Lemuria. Ông cho rằng lục địa này chìm xuống đáy Ấn Độ Dương bởi một biến cố lớn, phần chìm của nó hiện nay tiếp giáp với phía nam của Ấn Độ, nam châu Phi và tây Australia. Một bản đồ giả thuyết (được cho là bắt nguồn từ Ernst Haeckel, năm 1876) cũng mô tả Lemuria là cái nôi của loài người, và chỉ sự di chuyển của các nhóm người khác nhau ra khỏi lục địa đã biến mất . Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

Shirley MacLaine (sinh ngày 24/4/1934) là một nữ diễn viên Hoa Kỳ đã đoạt nhiều giải Oscar. Bà cũng là nhà hoạt động (chính trị) và tác giả, với nhiều sách viết về tâm linh (spirituality) thời đại mới (new age), sự đầu thai, cũng như tự truyện. MacLaine tuyên bố rằng, trong kiếp trước, bà từng là một cô gái nông dân thuộc dân tộc Mô-rơ có quan hệ với Hoàng đế La Mã Charlemagne, người mà bà cho rằng đã tái sinh thành cựu Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme. MacLaine cũng kể về một kiếp sống tại lục địa thất lạc Lemuria từ nhiều nghìn năm trước, hiện đã bị nhấn chìm dưới đáy biển ở đâu đó tại Ấn Độ Dương hoặc Thái Bình Dương. "Tôi nhớ một cách sinh động mình từng là một sinh vật lưỡng tính trong thời kỳ của nền văn minh Lemuria (trước nền văn minh Atlantis)", bà chia sẻ khi nói về tiền kiếp . MacLaine cho biết: nền văn minh Lemuria chính là khu vực Vườn địa đàng (Garden of Eden) được nói đến trong các kinh thánh. Lemuria có kiến trúc rất phát triển với những con đường và các kim tự tháp bằng pha lê, tất cả các tòa nhà được xây dựng đều dựa trên sự cân bằng điện từ của các lực tự nhiên trên Trái Đất, do đó cung cấp cho con người các dạng năng lượng cao. Lemuria là thời kỳ xã hội có sự hài hòa cân bằng tuyệt đối giữa con người, thiên nhiên (cây cối, thú vật) và Thần. Năm 1864, luật sư, nhà động vật học người Anh Philip Lutley Sclater có một bài báo tựa đề Động vật có vú ở Madagascar đăng trên Tạp chí Khoa học hàng quý. Sclater quan sát thấy rằng ở Madagascar (một hòn đảo phía đông nam châu Phi) có nhiều vượn cáo (tên tiếng Anh là Lemur) hơn ở châu Phi hoặc Ấn Độ, do đó ông tuyên bố rằng Madagascar là quê hương ban đầu của vượn cáo. Hơn nữa, Sclater đề xuất rằng điều đã khiến loài vượn cáo di cư đến Ấn Độ và châu Phi từ Madagascar là vì từ xa xưa Ấn Độ, châu Phi và Madagascar là các phần của một lục địa đã biến mất có hình tam giác trải rộng nam Ấn Độ Dương. Sclater gọi lục địa này là Lemuria. Ông cho rằng lục địa này chìm xuống đáy Ấn Độ Dương bởi một biến cố lớn, phần chìm của nó hiện nay tiếp giáp với phía nam của Ấn Độ, nam châu Phi và tây Australia. Một bản đồ giả thuyết (được cho là bắt nguồn từ Ernst Haeckel, năm 1876) cũng mô tả Lemuria là cái nôi của loài người, và chỉ sự di chuyển của các nhóm người khác nhau ra khỏi lục địa đã biến mất . Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV