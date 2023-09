Giật mình những lần “đụng độ” UFO lạ lùng không lời giải

1. Đụng độ UFO trên núi Rainier, Washington (Mỹ) năm 1947: Phi công Kenneth Arnold ghi nhận việc thấy một loạt "đĩa bay" di chuyển với tốc độ nhanh không thể hiểu nổi trên núi Rainier. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên về UFO được báo cáo. 2. USS Nimitz đụng độ UFO năm 2004 trên Thái Bình Dương: Phi công trên tàu sân bay USS Nimitz ghi nhận một UFO màu trắng kiểu Tic Tac khổng lồ di chuyển nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh. Sự việc này được công nhận bởi Lầu Năm Góc. 3. Vụ đụng độ UFO trên sa mạc năm 1964 ở New Mexico: Trung sĩ cảnh sát Lonnie Zamora chứng kiến một phi thuyền hình quả trứng và ngọn lửa màu xanh, sau đó vật thể bay lên trời. 4. UFO "ngôi sao đỏ" Charlie ở Canada năm 1975: Hàng trăm người dân cho biết đã nhìn thấy một vật thể lạ phát ra ánh sáng màu đỏ cam bay lên bầu trời hàng đêm trong vài tháng. 5. Những lần đụng độ UFO ở Bỉ (1989 - 1990): Khoảng 13.500 người tuyên bố nhìn thấy UFO hình tam giác màu đen bay thấp và im lặng, gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm từ radar quân sự 6. Đụng độ UFO ở Trans-en-Provence, Pháp năm 1981: Renato Nicolaï chứng kiến một đĩa bay cất cánh rồi biến mất, để lại vết cháy xém trên mặt đất. Cuộc điều tra của Pháp kết luận rằng nhiệt độ mặt đất tại vị trí này đã tăng lên hơn 260 độ C. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?

1. Đụng độ UFO trên núi Rainier, Washington (Mỹ) năm 1947: Phi công Kenneth Arnold ghi nhận việc thấy một loạt "đĩa bay" di chuyển với tốc độ nhanh không thể hiểu nổi trên núi Rainier. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên về UFO được báo cáo. 2. USS Nimitz đụng độ UFO năm 2004 trên Thái Bình Dương: Phi công trên tàu sân bay USS Nimitz ghi nhận một UFO màu trắng kiểu Tic Tac khổng lồ di chuyển nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh. Sự việc này được công nhận bởi Lầu Năm Góc. 3. Vụ đụng độ UFO trên sa mạc năm 1964 ở New Mexico: Trung sĩ cảnh sát Lonnie Zamora chứng kiến một phi thuyền hình quả trứng và ngọn lửa màu xanh, sau đó vật thể bay lên trời. 4. UFO "ngôi sao đỏ" Charlie ở Canada năm 1975: Hàng trăm người dân cho biết đã nhìn thấy một vật thể lạ phát ra ánh sáng màu đỏ cam bay lên bầu trời hàng đêm trong vài tháng. 5. Những lần đụng độ UFO ở Bỉ (1989 - 1990): Khoảng 13.500 người tuyên bố nhìn thấy UFO hình tam giác màu đen bay thấp và im lặng, gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm từ radar quân sự 6. Đụng độ UFO ở Trans-en-Provence, Pháp năm 1981: Renato Nicolaï chứng kiến một đĩa bay cất cánh rồi biến mất, để lại vết cháy xém trên mặt đất. Cuộc điều tra của Pháp kết luận rằng nhiệt độ mặt đất tại vị trí này đã tăng lên hơn 260 độ C. Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?