Giật mình năng lực nhìn xa, thấy cả căn cứ người ngoài hành tinh?

Vào những năm 1970, năng lực nhìn xa mới được coi là mối đe dọa an ninh tiềm tàng, nên chính phủ Mỹ, bao gồm cả quân đội và CIA, bắt đầu phát triển các chương trình nghiên cứu khả năng ngoại cảm này. Một trong số đó là dự án quan sát từ xa do CIA tài trợ, được xếp tối mật, có tên là Stargate. Ra mắt vào năm 1978 tại Fort Meade, Maryland, dưới sự chỉ huy của Trung úy F. Holmes "Skip" Atwater và trực thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), Dự án Stargate có mục tiêu xác định các khả năng hoạt động và hạn chế của năng lực nhìn xa, đồng thời kiểm tra và đánh giá độ chính xác của nó trên các vị trí đặc biệt. Trong chương trình này, Atwater đã làm việc chặt chẽ với hai nhà vật lý nổi tiếng Russell Targ và Hal Puthoff, thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế Stanfort (SRI) tại Menlo Park, California. Thông qua Puthoff, Atwater tìm hiểu về một người được cho là có công năng đặc biệt tên là Pat Price. Theo lời kể, ông ta chỉ ngồi một chỗ, nhưng có thể xác định vị trí chính xác những công trình ở một nơi xa xôi nào đó. Một trong những thử nghiệm đáng chú ý diễn ra vào thời điểm năm 1974, khi Price được yêu cầu quan sát từ xa một mục tiêu được chọn ngẫu nhiên mà ông ta chưa hề biết. Địa điểm là một khu phức hợp hồ bơi tại Công viên Rinconada, cách Tòa nhà Radio Physics của Phòng thí nghiệm thuộc SRI khoảng 10km. Sau 30 phút "nhìn" mục tiêu, ông mô tả đó là "một hồ nước hình tròn có đường kính khoảng 30m", "một hồ bơi hình chữ nhật dài 18m x 24m", và "một khối nhà bằng bê tông có thể là nhà máy lọc nước". Ông đã vẽ sơ đồ, trong đó có một số chi tiết khác như máy bơm, máy móc và bể chứa nước. Khi kiểm tra địa điểm, người ta thấy Price đã mô tả khá chính xác, chỉ khác một chút về kích thước các hồ bơi và vị trí của khối nhà, nhưng không có bể chứa nước và nhà máy lọc. Tuy nhiên sau đó, địa điểm này được phát hiện từng là một nhà máy lọc nước vào năm 1913, có các bồn chứa nước nằm đúng vị trí mà Price đã mô tả, nghĩa là ông ta đã "nhìn thấy" các vị trí trong quá khứ, còn được gọi là "nhận thức hồi tưởng". Tuy nhiên, thú vị hơn về khả năng đặc biệt của Price là ông cho biết, qua "nhìn xa" đã phát hiện các căn cứ của người ngoài hành tinh ở nhiều nơi. Price cho biết, có những căn cứ tương tự trên Mặt trăng, sao Hỏa và dưới các đại dương của Trái đất. Tất cả những người ngoài hành tinh tại các căn cứ này khá giống con người, nhưng "tim, phổi, máu và mắt của họ khác nhau". Tại Việt Nam cũng có trường hợp sở hữu năng lực kỳ lạ này. Chị Hoàng Thị Thiêm, sống ở Hòa Bình, được biết đến với khả năng kỳ lạ: có thể nhìn bình thường với đôi mắt đã bịt kín. Để kiểm tra, người ta đã bịt kín mắt chị bằng tấm băng dính đen dán kín hai mắt và đeo thêm một chiếc kính đen to, có ken mút. Việc bịt mắt được thực hiện kỹ, đảm bảo không có khe hở. Thoạt đầu, chị đọc tờ giấy mời họp của một nhà báo chính xác phần tiếng Việt, chỉ bỏ qua phần tiếng Anh vì chưa học Anh ngữ bao giờ. Tiếp đến là đọc thông tin trên một tờ báo được một vị khách đưa ra. Những người có mặt không giấu nổi bất ngờ và cả cũng có người... nghi ngờ. Tuy nhiên, niềm tin vào khả năng của chị được tăng lên, khi chị Thiêm vẫn trong tình trạng mắt bị bịt kín nhưng vẫn đọc được chính xác số điện thoại di động bất kỳ được viết trên tờ giấy, rồi chị bấm máy gọi cho số điện thoại này.

