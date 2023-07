Giật mình địa danh bí ẩn nhất hành tinh, hiếm người đặt chân đến

1. Dòng sông đun sôi mọi thứ: con sông Shanay Timpishka dài đến 4 dặm mang đặc điểm kỳ lạ đó là nhiệt độ lên tới 91 độ C. Độ nóng khiến nó trở thành “ dòng sông tử thần”. Một giả thuyết được các nhà khoa học đưa ra là nhiệt độ từ các vết nứt ngầm bên dưới đã biến dòng sông thành một hệ thống địa nhiệt đặc biệt và khó hiểu. 2. Đá chuông Pennsylvania: những tảng đá này xuất hiện một cách kỳ lạ trên một đồng cỏ ở đỉnh đồi Pensylvania (Mỹ). Lý do chúng xuất hiện là một bí ẩn, vì xung quanh không có bất kỳ gờ đá cao nào, và chúng không thể rơi từ đâu đó xuống. 3. Rừng tự sát, Nhật Bản: Aokigahara là một khu rừng nằm ở chân núi Fuji. Cây mọc dày đặc tới mức gió không thể lọt vào và gần như không có động vật sinh sống. Vì thế, khu rừng im ắng đến rợn người, truyền thuyết xa xưa kể rằng trong rừng có ma quỷ. Ngày nay, đây là một nơi thường xuyên diễn ra các vụ tự tử đến mức chính phủ Nhật phải đặt các biển báo khuyên mọi người suy nghĩ lại. Nếu tới đây, bạn sẽ thấy không khí âm u, đáng sợ, đôi khi bắt gặp những sợi dây thòng lọng hay những đồ vật mà người tự sát bỏ lại. 4. Gangkhar Puensum ở Bhutan. Đây là ngọn núi cao nhất thế giới chưa được chinh phục bởi loài người. Nó nằm trên lãnh thổ tranh chấp giữa Bhutan và Trung Quốc với chiều cao 7.570 m. 5. Vườn treo Babylon là công trình do vua Nebuchadrezzar II xây dựng vào khoảng năm 605-562 TCN ở Iraq để tặng vợ. Vườn treo Babylon được sử gia Berossus mô tả lần đầu tiên năm 270 TCN. Công trình này hiện nay không còn, chỉ có những ghi chép trong sử sách. Nguyên nhân dẫn tới sự biến mất của vườn treo vẫn còn là bí ẩn, kể cả địa điểm tồn tại của nó. >>>Xem thêm video:Bí ẩn thành phố ngầm khổng lồ có sức chứa tới 20.000 người.

