Giật mình cậu bé kể vanh vách kiếp trước, nhớ kẻ sát hại mình

Sinh ra và lớn lên ở làng Sarkonak, thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, Semih Tutusmus được dư luận thế giới biết đến nhiều khi tuyên bố nhớ như in cuộc sống kiếp trước. Semih sinh ra với tai phải nhỏ và dị dạng, ngoài ra phần mặt bên phải cũng kém phát triển. Tuy nhiên cứ nghĩ đó là dị tật bẩm sinh, vợ chồng cô Karanfil và anh Ali không quá để tâm. Cho đến năm 1 tuổi rưỡi, khi vừa biết nói, Semih khăng khăng với bố mẹ rằng mình tên Selim Fesli chứ không phải là Semih. Thời gian trôi qua, Semih nói với mẹ mình rằng cậu bé đã từng bị người hàng xóm Isa Derbekli sát hại ở kiếp trước. Năm 4 tuổi, Semih thậm chí tự mình đi bộ đến làng Hatunkoy, tìm đến ngôi nhà của vợ ông Selim và nói: "Tôi là Selim, bà là vợ cũ của tôi, Katibe". Semih đã mô tả vô cùng chi tiết cuộc sống trước đây của ông Selim bên vợ con. Khi nhìn thấy một chiếc giỏ đan bằng lau sậy, Semih nói rằng chính mình đã mua nó cho vợ. Sau đó, khi nhìn thấy con trai và con gái của ông Selim, cậu bé Semih đã kể tên họ hoàn toàn chính xác. Điều này khiến tất cả mọi người bị thuyết phục rằng Semih chính là kiếp sau của ông Selim và có khả năng nhớ được mọi thứ từ "tiền kiếp". Năm 18 tuổi, Semih đi thực hiện nghĩa vụ quân sự và được đeo một chiếc tai nhân tạo. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ về "tiền kiếp" của mình và không thể nguôi cơn giận dữ khi nghĩ về chuyện bị người hàng xóm Isa sát hại một cách oan ức. Semih thậm chí còn nuôi ý định trả thù. Nhưng sau đó, vợ của bác sĩ Ian Stevenson là Resat Bayer đã thuyết phục được anh. Bà Resat Bayer nói với Semih rằng nếu anh trả thù Isa, anh ta cũng có thể tái sinh rồi làm hại anh, kịch bản này cứ lặp lại vô hạn từ kiếp này sang kiếp khác, gây nên nỗi đau khổ cho cả 2 và rất nhiều người nữa. Nhìn ra được vấn đề, Semih quyết định thay đổi thái độ với kẻ từng giết hại mình ở "kiếp trước" và không trả thù nữa. Sau này, nhà trị liệu người Đức, Trutz Hardo đã kể câu chuyện của cậu bé Semih Tutusmus trong cuốn sách "Children Who Have Lived Before: Reincarnation Today" (Tạm dịch: "Những đứa trẻ đã từng sống trước đây: Ngày nay tái sinh"). Những tình tiết trong câu chuyện tưởng như vô cùng khó tin nhưng hoàn toàn có thật này đã khiến không ít người cảm thấy tò mò và sợ hãi. Đến nay, câu chuyện của Tutusmus là một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều bởi một số ý kiến cho rằng tính thật – giả trong việc nhớ được kiếp trước rất khó chứng minh.

