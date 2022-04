Giật mình bằng chứng thuyết phục về thế giới bí ẩn dưới lòng đất

Những bản đồ có từ thời Thế chiến II tiết lộ về một cuộc thám hiểm của Đức quốc xã đến trung tâm trái đất tại khu vực Nam Cực. nó được tìm thấy trong một tàu ngầm U-boat của Đức Quốc xã. Có vẻ như chiếc tàu ngầm đã được dùng để khám phá đến những vùng đất bí ẩn, xa xăm. Tất cả đều nói lên rằng Trái Đất là một quả cầu rỗng. Tuy nhiên tại sao Đức Quốc xã lại giữ kín bí mật này trong một thời gian dài như vậy? Tấm bản đồ thậm chí đã mô tả phần chính của lục địa có tên là Liberia. Đại dương chính ở đây có tên Valkarian. Phần dưới của bản đồ mô tả thành phố Shambala. Thành phố này trùng khớp với lời kể của các nhà sư Tây Tạng. Trong nhiều năm, họ cũng tin rằng Shambala là một thành phố nằm dưới lòng đất. Tấm bản đồ đã cho thấy vị trí thực sự của thành phố huyền thoại này. Thông tin về việc Đức Quốc xã phát hiện thế giới bí ẩn trong lòng Trái Đất, cộng thêm việc họ được những “cư dân” trong lòng đất giúp đỡ khiến nhiều nước cùng thời quan tâm sâu sắc. Năm 1947, Đô đốc Richard E. Byrd chỉ huy 4.000 lính Mỹ, Anh và Australia thực hiện một cuộc viễn chinh đến Nam Cực trong một sứ mệnh có tên là “Chiến dịch Highjump”. Mục tiêu của “Chiến dịch Highjump” là phải xác định vị trí của một căn cứ ngầm rất rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất do người Đức xây dựng vào giai đoạn trước, trong và ngay sau khi kết thúc Thế chiến II. Tuy nhiên sau đó nó buộc phải kết thúc. Theo thần thoại của người Hindu, Agartha là một thành phố ngầm huyền thoại nổi tiếng thế giới. Thế giới ngầm này được cho là nằm trong vùng lõi Trái Đất. Thành phố Agartha được miêu tả gồm các hang động và mạng lưới ngầm. Mặc dù nằm bên dưới lòng đất nhưng Agartha trải dài trên diện tích rộng lớn có cả mặt trời, biển, hồ. Đặc biệt, Agartha còn được miêu tả là nơi trú ngụ của những sinh vật thông minh vượt trội hơn so với người thường. Người Hy Lạp cổ đại có những miêu tả về thành phố ngầm dưới lòng đất. Theo truyền thuyết, thành phố ngầm này do thần Hades cai trị. Người Maya có câu chuyện hấp dẫn về thành phố ngầm Xibalba (nghĩa là "vùng đất Mặt trời lặn"). Tương truyền, thành phố ngầm Xibalba của người Inca là nơi những vị thần và siêu anh hùng sinh sống. Lối vào thành phố Xibalba được cho là nằm tại Guatemala. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.

Những bản đồ có từ thời Thế chiến II tiết lộ về một cuộc thám hiểm của Đức quốc xã đến trung tâm trái đất tại khu vực Nam Cực. nó được tìm thấy trong một tàu ngầm U-boat của Đức Quốc xã. Có vẻ như chiếc tàu ngầm đã được dùng để khám phá đến những vùng đất bí ẩn, xa xăm. Tất cả đều nói lên rằng Trái Đất là một quả cầu rỗng. Tuy nhiên tại sao Đức Quốc xã lại giữ kín bí mật này trong một thời gian dài như vậy? Tấm bản đồ thậm chí đã mô tả phần chính của lục địa có tên là Liberia. Đại dương chính ở đây có tên Valkarian. Phần dưới của bản đồ mô tả thành phố Shambala. Thành phố này trùng khớp với lời kể của các nhà sư Tây Tạng. Trong nhiều năm, họ cũng tin rằng Shambala là một thành phố nằm dưới lòng đất. Tấm bản đồ đã cho thấy vị trí thực sự của thành phố huyền thoại này. Thông tin về việc Đức Quốc xã phát hiện thế giới bí ẩn trong lòng Trái Đất, cộng thêm việc họ được những “cư dân” trong lòng đất giúp đỡ khiến nhiều nước cùng thời quan tâm sâu sắc. Năm 1947, Đô đốc Richard E. Byrd chỉ huy 4.000 lính Mỹ, Anh và Australia thực hiện một cuộc viễn chinh đến Nam Cực trong một sứ mệnh có tên là “Chiến dịch Highjump”. Mục tiêu của “Chiến dịch Highjump” là phải xác định vị trí của một căn cứ ngầm rất rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất do người Đức xây dựng vào giai đoạn trước, trong và ngay sau khi kết thúc Thế chiến II. Tuy nhiên sau đó nó buộc phải kết thúc. Theo thần thoại của người Hindu, Agartha là một thành phố ngầm huyền thoại nổi tiếng thế giới. Thế giới ngầm này được cho là nằm trong vùng lõi Trái Đất. Thành phố Agartha được miêu tả gồm các hang động và mạng lưới ngầm. Mặc dù nằm bên dưới lòng đất nhưng Agartha trải dài trên diện tích rộng lớn có cả mặt trời, biển, hồ. Đặc biệt, Agartha còn được miêu tả là nơi trú ngụ của những sinh vật thông minh vượt trội hơn so với người thường. Người Hy Lạp cổ đại có những miêu tả về thành phố ngầm dưới lòng đất. Theo truyền thuyết, thành phố ngầm này do thần Hades cai trị. Người Maya có câu chuyện hấp dẫn về thành phố ngầm Xibalba (nghĩa là "vùng đất Mặt trời lặn"). Tương truyền, thành phố ngầm Xibalba của người Inca là nơi những vị thần và siêu anh hùng sinh sống. Lối vào thành phố Xibalba được cho là nằm tại Guatemala. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV.