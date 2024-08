Gian nan giải mã những cuộc chạm trán bí ẩn giữa UFO và tàu lửa

Ngày 15/5/2015, một sự kiện kỳ bí đã xảy ra tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ, khi một đoàn tàu gặp phải một nguồn ánh sáng chói mắt trước khi bị trật bánh. Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy vật thể bay không xác định ( UFO) xuất hiện trước khi tai nạn xảy ra, khiến các nhà điều tra không ngừng tranh luận liệu đoàn tàu có va chạm với UFO hay không. (Ảnh: Wikipedia) Trong đoạn video, một ánh sáng mạnh chớp lên ngay trước vụ tai nạn, gợi ý rằng có thể một phi thuyền của người ngoài hành tinh hoặc máy bay không người lái đã đâm vào đoàn tàu. Các nhân chứng và video hiện trường đều cho thấy ánh sáng flash trắng thường liên quan đến UFO, loại trừ khả năng do các tảng đá hay chim gây ra. (Ảnh: CBS News) Hiện trường vụ tai nạn ngày 15/5/2015 tại Philadelphia đã trở thành tâm điểm của cuộc điều tra và tranh luận. Các báo cáo từ nhân chứng và những hình ảnh hiện trường cung cấp những manh mối quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ để xác định rõ ràng nguồn gốc của ánh sáng chói mắt này. (Ảnh: CBC) Một sự kiện tương tự cũng đã xảy ra vào năm 2014 tại Nga, khi một đoạn video ghi lại cảnh một ánh sáng UFO "theo đuổi" đoàn tàu. Những cuộc chạm trán này không chỉ gây tò mò mà còn mở ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại của UFO và mối quan hệ giữa chúng với các phương tiện di chuyển trên Trái Đất. (Ảnh: Paranormal Crucible) Một nhân chứng kể lại cuộc chạm trán với UFO vào năm 2002 khi đang làm việc trên một tàu chở than từ Russell, Kentucky đến Shelbiana, Kentucky. Ông mô tả việc đoàn tàu của mình bị một vật thể lơ lửng không rõ tấn công, gây hư hỏng nặng và khiến toàn bộ hệ thống điện trên tàu ngừng hoạt động. Ánh sáng từ UFO làm rối loạn các thiết bị điện tử và gây ra va chạm với đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ khoảng 48km/h. (Ảnh: WEKU) Sau khi tàu dừng lại, các nhân viên tàu bị thẩm vấn và kiểm tra sức khỏe bởi những người thuộc một đơn vị lạ lẫm. Họ bị yêu cầu giữ im lặng vì lý do an ninh quốc gia. Những đầu máy và toa tàu bị hư hỏng sau đó đã bị gỡ bỏ và phủ bạt, không để lại dấu vết gì của cuộc chạm trán bí ẩn này. (Ảnh: WYMT) Những cuộc chạm trán giữa UFO và tàu lửa như vậy vẫn là một trong những bí ẩn lớn của thời đại chúng ta. Các nhà khoa học và điều tra viên tiếp tục tìm kiếm câu trả lời, trong khi những câu chuyện kỳ bí về UFO vẫn tiếp tục làm say mê và kích thích trí tưởng tượng của công chúng. (Ảnh: Gallup News) Chỉ có thời gian mới có thể mang lại lời giải đáp cho những bí ẩn này, và liệu chúng ta có thể thực sự hiểu được những hiện tượng bí ẩn đang xảy ra trên bầu trời đêm. (Ảnh: The Japan Times) Mời quý độc giả xem thêm video: 20.000 người biến mất ở Tam giác Alaska là do UFO gây ra?

