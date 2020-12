Giảm 13kg, chú chó “lột xác ngoạn mục” trở thành... chuẩn soái ca

Wolfgang được vợ chồng McManis nhận nuôi từ tháng 5/2019 từ tổ chức Arizona Beagle Rescue, Arizona, Mỹ. Khi đó, Wolfgang đã là một chú chó béo mũm mĩm. Cặp đôi không có thông tin gì về chủ nhân trước của Wolfgang cũng như lý do vì sao chú chó này có thể béo ú như vậy, song họ lại có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận nuôi chó và giúp chúng giảm cân. Từ lúc những hình ảnh béo ú của chú chó được chia sẻ, Wolfgang đã sớm trở thành ngôi sao mạng xã hội, thậm chí đôi lúc còn bị "body shaming" khi bị so sánh với những chú lợn. Và thế là ai rồi cũng khác, Wolfgang giờ đây đã "lột xác" hoàn toàn nhờ giảm cân thành công. Bác sĩ thú y chẩn đoán Wolfgang mắc bệnh về tuyến giáp và kê đơn cho con vật cùng với yêu cầu chú chó chỉ nên nạp vào cơ thể 600 calo mỗi ngày. McManis phụ trách chuẩn bị bữa ăn cho Wolfgang với thịt gà nạc và rau tươi. Dù phải tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng chú chó này vẫn rất nghe lời và không đòi hỏi ăn thêm bất kỳ thứ gì giữa các bữa ăn. McManis tin rằng lượng rau đã giúp con vật cảm thấy no lâu hơn. Vợ chồng McManis cũng khuyến khích Wolfgang tập thể dục, mỗi tuần Wolfgang đều đặn tới văn phòng bác sĩ thú y để sử dụng máy chạy bộ dưới nước, con vật có thể đi bộ khoảng 20 phút/lần. Sau khoảng 7 tháng giảm cân, Wolfgang đã giảm 12,7kg và cân nặng hiện tại chỉ còn 28,1kg. Toàn bộ quá trình giảm cân của Wolfgang đã được đăng tải trên tài khoản Instagram @obese_beagle với hơn 63 nghìn lượt theo dõi. Chủ nhân của nó cho biết, mục tiêu cuối cùng của Wolfgang là giảm xuống còn 11kg. Khi mùa hè đến, thời tiết ở Arizona trở nên nóng nực, vợ chồng McManis không thể dắt Wolfgang đi bộ nhiều vào ban ngày nên họ tranh thủ thời gian buổi sáng và tối. Wolfgang còn còn có sở thích chơi đùa trong hồ bơi của gia đình, McManis cho biết nó rất thích thả nổi trên mặt hồ hơn là việc bơi lội. "Chúng tôi hy vọng Wolfgang là minh chứng cho việc những chú chó không chủ cũng có thể có cuộc sống tốt hơn. Wolfgang cũng là một ví dụ tiêu biểu chứng tỏ chúng ta có thể làm được mọi thứ nếu không từ bỏ hy vọng của mình" - McManis nói với Today.

