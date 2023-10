Giải mã tín hiệu lạ từ “hành tinh địa ngục”, chuyên gia kinh ngạc vì...

55 Cancri e là một hành tinh đá nóng có khối lượng gấp 8 lần Trái Đất. Nó nằm gần ngôi sao mẹ, chỉ cách Mặt Trời chưa đầy 2% khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ trong 17 giờ. Các quan sát về ánh sáng hồng ngoại từ hành tinh đã cho thấy phía ban ngày của hành tinh có nhiệt độ cực kỳ cao, lên đến 2.427 độ C, trong khi phía ban đêm vẫn rất nóng, khoảng 1.127 độ C. Giả thuyết của nghiên cứu mới cho rằng gần gũi với ngôi sao của nó khiến hành tinh phát ra khí gas, bao gồm khí từ các núi lửa và các lỗ thông nhiệt. Tuy nhiên, do nhiệt độ quá cao, hành tinh này không thể giữ bầu khí quyển trong thời gian dài, và nó bốc cháy khiến hành tinh trở nên trần trụi. Bầu khí quyển của hành tinh 55 Cancri e không ổn định và có sự mất cân bằng giữa việc thoát khí và áp lực từ ngôi sao thổi bay. Sự mất cân bằng này có thể giải thích sự kỳ lạ trong tín hiệu chuyển tiếp của hành tinh. Khi hành tinh không có bầu khí quyển, nó không tạo ra ánh sáng nhìn thấy được từ bầu khí quyển, nhưng ánh sáng hồng ngoại từ bề mặt vẫn tồn tại. Việc kiểm tra giả thuyết này có thể được thực hiện bằng cách đo áp suất và nhiệt độ của bầu khí quyển của hành tinh bằng Telescop JWST, giúp xác định liệu bầu khí quyển có luôn tồn tại hay không. Sự gần gũi với ngôi sao và bầu khí quyển không ổn định khiến hành tinh này trở thành một đối tượng nghiên cứu thú vị trong việc hiểu về các hành tinh nóng và cung cấp thông tin về việc tạo hình và biểu tượng của chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

55 Cancri e là một hành tinh đá nóng có khối lượng gấp 8 lần Trái Đất. Nó nằm gần ngôi sao mẹ, chỉ cách Mặt Trời chưa đầy 2% khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời, hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ trong 17 giờ. Các quan sát về ánh sáng hồng ngoại từ hành tinh đã cho thấy phía ban ngày của hành tinh có nhiệt độ cực kỳ cao, lên đến 2.427 độ C, trong khi phía ban đêm vẫn rất nóng, khoảng 1.127 độ C. Giả thuyết của nghiên cứu mới cho rằng gần gũi với ngôi sao của nó khiến hành tinh phát ra khí gas, bao gồm khí từ các núi lửa và các lỗ thông nhiệt. Tuy nhiên, do nhiệt độ quá cao, hành tinh này không thể giữ bầu khí quyển trong thời gian dài, và nó bốc cháy khiến hành tinh trở nên trần trụi. Bầu khí quyển của hành tinh 55 Cancri e không ổn định và có sự mất cân bằng giữa việc thoát khí và áp lực từ ngôi sao thổi bay. Sự mất cân bằng này có thể giải thích sự kỳ lạ trong tín hiệu chuyển tiếp của hành tinh. Khi hành tinh không có bầu khí quyển , nó không tạo ra ánh sáng nhìn thấy được từ bầu khí quyển, nhưng ánh sáng hồng ngoại từ bề mặt vẫn tồn tại. Việc kiểm tra giả thuyết này có thể được thực hiện bằng cách đo áp suất và nhiệt độ của bầu khí quyển của hành tinh bằng Telescop JWST, giúp xác định liệu bầu khí quyển có luôn tồn tại hay không. Sự gần gũi với ngôi sao và bầu khí quyển không ổn định khiến hành tinh này trở thành một đối tượng nghiên cứu thú vị trong việc hiểu về các hành tinh nóng và cung cấp thông tin về việc tạo hình và biểu tượng của chúng. Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.