Chấn động lý do người ngoài hành tinh chưa liên lạc với Trái đất

Những tiến bộ công nghệ giúp chúng ta khám phá được nhiều hơn về Hệ Mặt trời và Dải Ngân hà. Tuy nhiên, càng hiểu hơn về vũ trụ con người lại càng khao khát tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Nhiều dự án đã tồn tại trong những thập kỷ qua nhằm tìm kiếm sự sống thông minh trong vũ trụ nhưng chúng ta vẫn chưa liên lạc được với bất kỳ nền văn minh nào. Một số chuyên gia tin rằng, chúng ta không ở gần vị trí mà người ngoài hành tinh có thể liên lạc được. Nhà vật lý học người Mỹ gốc Italy Enrico Fermi vào đầu thế kỷ 20 đã đưa ra một nghịch lý còn nổi tiếng cho tới ngày nay về sự sống ngoài Trái đất. Theo đó, nghịch lý này là sự trái ngược rõ ràng giữa những ước tính cao về khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái đất với sự thiếu hụt các bằng chứng hay sự liên hệ với những nền văn minh đó. Chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã có tới 100 - 400 tỷ ngôi sao và nhiều ngôi sao trong số đó có khả năng có các hành tinh quay quanh. Hàng tỷ hành tinh nằm trong khu vực có thể sinh sống được quanh những ngôi sao của nó trong Dải Ngân hà. Tức là chúng có những điều kiện cần thiết để sự sống tồn tại. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn chưa tìm được bằng chứng nào cả? Một giả thuyết cho rằng đó là do khi một nền văn minh trở nên quá to lớn, thì nó sẽ không thể tự duy trì và chết đi. Một giả thuyết nữa lại cho rằng, chỉ đơn giản là chẳng có người ngoài hành tinh nào cả. Hoặc có thể chúng ta không quá quan trọng, nhiều người tin rằng chúng ta đang ở trên một sân khấu của “sở thú”, và những người ngoài hành tinh tiến bộ đang theo dõi cho tới khi chúng ta sẵn sàng để họ liên lạc. Với độ tuổi của vũ trụ là 13,8 tỷ năm, thì tổ tiên lâu đời nhất của con người cũng chỉ tồn tại khoảng 0,36% khoảng thời gian này, và người hiện đại còn ít hơn nhiều. Điều này ngụ ý rằng, có nhiều khả năng, có một nền văn minh đã bắt đầu trước chúng ta ít nhất là vài triệu năm, và có nghĩa là, nếu so sánh với họ thì chúng ta chỉ giống như những con tinh tinh hiện giờ. Một nhà khoa học từ đại học Cornell (Mỹ) cho rằng “chúng ta vẫn chưa có được tin tức gì từ người ngoài hành tinh vì vũ trụ hết sức rộng lớn, chứ không phải là không có ai ở đó”. Giả thuyết Gaian Bottleneck cho rằng sự sống tồn tại ở đâu đó ngoài vũ trụ nhưng chưa bao giờ có cơ hội để phát triển và tiến hóa như Trái đất. Môi trường hành tinh không ổn định và hay thay đổi khiến sự sống biến mất trước khi chúng có cơ hội tiến hóa thành bất kỳ dạng sống thông minh nào. Các nhà khoa học cũng không loại bỏ giả thuyết có thể người ngoài hành tinh đang ở trên Trái đất và sống cùng chúng ta. Nhà nghiên cứu vật lý thiên văn Evan Solomonides tại Đại học Cornell thì cho rằng để tìm kiếm khả năng sự sống ngoài Trái đất, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Mời các bạn xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTC.

Những tiến bộ công nghệ giúp chúng ta khám phá được nhiều hơn về Hệ Mặt trời và Dải Ngân hà. Tuy nhiên, càng hiểu hơn về vũ trụ con người lại càng khao khát tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Nhiều dự án đã tồn tại trong những thập kỷ qua nhằm tìm kiếm sự sống thông minh trong vũ trụ nhưng chúng ta vẫn chưa liên lạc được với bất kỳ nền văn minh nào. Một số chuyên gia tin rằng, chúng ta không ở gần vị trí mà người ngoài hành tinh có thể liên lạc được. Nhà vật lý học người Mỹ gốc Italy Enrico Fermi vào đầu thế kỷ 20 đã đưa ra một nghịch lý còn nổi tiếng cho tới ngày nay về sự sống ngoài Trái đất. Theo đó, nghịch lý này là sự trái ngược rõ ràng giữa những ước tính cao về khả năng tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái đất với sự thiếu hụt các bằng chứng hay sự liên hệ với những nền văn minh đó. Chỉ riêng thiên hà của chúng ta đã có tới 100 - 400 tỷ ngôi sao và nhiều ngôi sao trong số đó có khả năng có các hành tinh quay quanh. Hàng tỷ hành tinh nằm trong khu vực có thể sinh sống được quanh những ngôi sao của nó trong Dải Ngân hà. Tức là chúng có những điều kiện cần thiết để sự sống tồn tại. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn chưa tìm được bằng chứng nào cả? Một giả thuyết cho rằng đó là do khi một nền văn minh trở nên quá to lớn, thì nó sẽ không thể tự duy trì và chết đi. Một giả thuyết nữa lại cho rằng, chỉ đơn giản là chẳng có người ngoài hành tinh nào cả. Hoặc có thể chúng ta không quá quan trọng, nhiều người tin rằng chúng ta đang ở trên một sân khấu của “sở thú”, và những người ngoài hành tinh tiến bộ đang theo dõi cho tới khi chúng ta sẵn sàng để họ liên lạc. Với độ tuổi của vũ trụ là 13,8 tỷ năm, thì tổ tiên lâu đời nhất của con người cũng chỉ tồn tại khoảng 0,36% khoảng thời gian này, và người hiện đại còn ít hơn nhiều. Điều này ngụ ý rằng, có nhiều khả năng, có một nền văn minh đã bắt đầu trước chúng ta ít nhất là vài triệu năm, và có nghĩa là, nếu so sánh với họ thì chúng ta chỉ giống như những con tinh tinh hiện giờ. Một nhà khoa học từ đại học Cornell (Mỹ) cho rằng “chúng ta vẫn chưa có được tin tức gì từ người ngoài hành tinh vì vũ trụ hết sức rộng lớn, chứ không phải là không có ai ở đó”. Giả thuyết Gaian Bottleneck cho rằng sự sống tồn tại ở đâu đó ngoài vũ trụ nhưng chưa bao giờ có cơ hội để phát triển và tiến hóa như Trái đất. Môi trường hành tinh không ổn định và hay thay đổi khiến sự sống biến mất trước khi chúng có cơ hội tiến hóa thành bất kỳ dạng sống thông minh nào. Các nhà khoa học cũng không loại bỏ giả thuyết có thể người ngoài hành tinh đang ở trên Trái đất và sống cùng chúng ta. Nhà nghiên cứu vật lý thiên văn Evan Solomonides tại Đại học Cornell thì cho rằng để tìm kiếm khả năng sự sống ngoài Trái đất, chúng ta cần phải kiên nhẫn. Mời các bạn xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTC.