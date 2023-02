Giải mã thú vị: Vì sao trăng rằm tháng Giêng cách Trái Đất khá xa?

Vị trí này làm cho trăng rằm tháng Giêng hay còn gọi là "Trăng tuyết" trở thành một micromoon, một mặt trăng tròn có thể nhìn thấy khi mặt trăng ở một trong những khoảng cách lớn nhất của nó so với Trái đất. Theo thuật ngữ thiên văn học, hiện tượng này được gọi là apogee. Theo tạp chí EarthSky, trăng rằm tháng Giêng sẽ cách Trái đất 405.830 km, so với khoảng cách trung bình là 384.400 km.Trăng rằm tháng Giêng được gọi là Trăng tuyết trong văn hóa dân gian Mỹ vì tuyết thường đọng lại trên mặt đất ở phần lớn Bắc Mỹ vào thời điểm này trong năm. Trong lịch sử, tháng hai luôn là tháng tuyết rơi nhiều nhất ở Mỹ vì vậy trăng tròn tháng này được đặt tên là Snow Moon. Nó còn được gọi là Hunger Moon (Trăng Đói Khát), bởi vì việc săn bắn rất khó khăn trong điều kiện tuyết rơi dày đặc. Như cách gọi, trăng tuyết là thời điểm trăng tới gần vị trí Trái đất nhất, rơi vào tháng 2. Chính vì vậy, trăng tuyết là sự kiện xảy ra hàng năm. Trăng tuyết sẽ tròn nhất vào vào ngày 5/2 (giờ Mỹ, tức ngày 6/2 giờ Việt Nam). Trăng sẽ nhô lên trên đường chân trời vào khoảng hoàng hôn. Theo EarthSky, mặt trăng sẽ nằm trong chòm sao Leo (sư tử), gần ngôi sao sáng nhất trong nhóm đó, Regulus. Mặt trăng cũng sẽ sáng và tròn vào đêm 4 và 6/2. Trước đó, năm 2017, một sự kiện đáng nhớ đối với những người yêu thiên văn học đã xảy ra khi trăng tuyết đã xuất hiện trùng với hiện tượng nguyệt thực nửa tối. Và thật tuyệt vời khi chỉ vài tiếng sau đó, sao chổi 45P - còn được gọi là Sao chổi Năm mới (New Year comet) tiếp tục di chuyển đến vị trí gần Trái đất nhất - với khoảng cách siêu gần tạo nên những hình ảnh lịch sử đối với thiên văn học. Ngoài ra những người đam mê bầu trời trong suốt tháng 2 này sẽ được chứng kiến "vũ điệu" của hai trong số các hành tinh sáng nhất trên bầu trời đêm là Sao Kim và Sao Hỏa. Chúng sẽ tiến đến ngày một gần nhau, một cái với ánh sáng trắng ngả vàng nhạt rực rỡ, một cái màu đỏ huyền bí. Đêm tốt nhất để theo dõi các hành tinh sẽ là đêm 20 và 21/2, bởi trăng non sẽ đi vào vị trí hoàn toàn tối đen vào lúc 14 giờ 6 phút chiều 21/2 theo giờ Việt Nam. Các buổi tối không bị nhiễu loạn bởi Mặt Trăng sẽ giúp các hiện tượng khác như các vũ điệu hành tinh, mưa sao băng... được quan sát vô cùng đẹp mắt. >>>Xem thêm video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh ấn tượng về vũ trụ trong năm 2022. Nguồn: Kienthucnet.

