Giải mã thú vị: Vì sao rắn tự ăn thịt chính mình?

Một vấn đề mà các chuyên gia động vật cho rằng có thể khiến rắn ăn thịt chính mình như một phản ứng căng thẳng là nhiệt độ cơ thể của chúng trở nên quá cao. Rắn là loài máu lạnh. Điều này có nghĩa là nó không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của chính mình. Cơ thể của chúng phù hợp với nhiệt độ của bất cứ nơi nào chúng đang ở. Đó là lý do tại sao chúng phơi mình trên đá trong tự nhiên. Bạn hoặc người quen của bạn đã bao giờ gặp vấn đề với việc cắn móng tay khi căng thẳng chưa? Rắn không có móng tay nên chúng phải tìm cách khác để giảm bớt căng thẳng. Khi tiếp xúc với các tác nhân gây căng thẳng, chẳng hạn như khi chúng quá nóng hoặc gặp phải các động vật khác bất ngờ, đôi khi chúng sẽ cắn đuôi và thậm chí cố gắng nuốt chửng chúng. Điều này có thể gây hại và thậm chí gây tử vong cho chúng. Một lý do khác khiến điều này có thể xảy ra là khi sự trao đổi chất của rắn tăng cao vì một lý do nào đó, chúng có thể nhầm tưởng rằng chúng đang đói cồn cào. Nếu không có sẵn nguồn thức ăn khác, điều thường không áp dụng khi tiếp xúc với rắn thú cưng, chúng có thể ăn thứ duy nhất sẵn có: đuôi của chúng.Cơn đói giả này cũng có thể liên quan đến việc nhiệt độ cơ thể bắt đầu quá trình trao đổi chất của chúng hoặc có thể do các yếu tố khác. Nguyên nhân cuối cùng của hành vi này có thể là do nhầm lẫn đơn giản. Nếu một con rắn trở nên mất phương hướng, nó có thể nghĩ rằng đuôi của nó là con mồi và cố gắng tiêu thụ nó. Một lần nữa, bản thân sự nhầm lẫn có thể do căng thẳng hoặc các vấn đề kiểm soát nhiệt độ gây ra. Dường như không có loài cụ thể nào có khả năng ăn thịt chính mình nhiều hơn bất kỳ loài rắn nào khác. Thực tế là, bất kỳ con rắn nào được nuôi nhốt trong chuồng làm thú cưng đều có thể biểu hiện hành vi này khi ở trong điều kiện không tối ưu. Để tránh hành vi này, điều tốt nhất bạn nên làm là tìm hiểu mọi thứ có thể về cách chăm sóc và cho ăn giống rắn mà bạn có hoặc muốn có. Các sự kiện quan trọng nhất cần xem xét là: Nhiệt độ môi trường sống tối ưu của rắn là bao nhiêu? Chuồng nuôi rắn cần rộng bao nhiêu? Con rắn của tôi ăn gì? Con rắn của tôi cần ăn bao lâu một lần? Con rắn của tôi cần ăn bao nhiêu? Con rắn có chịu đựng được những vật nuôi khác xung quanh không? Mời quý độc giả xem video: Dùng tay không bắt rắn độc, người đàn ông nhận ngay kết đắng. Nguồn: Youtube.

