Giải mã thú vị nhật thực toàn phần duy nhất năm 2021 vừa diễn ra

Nhật thực toàn phần cuối cùng của năm 2021 rơi vào khoảng 14h33 ngày 4/12 theo giờ Hà Nội. Tùy thuộc vào khu vực, mọi người có cơ hội trải nghiệm nguyệt thực toàn phần hoặc một phần. Nhật thực toàn phần ngày 4/12 bắt đầu lúc 10h59, giờ IST (12h29 cùng ngày, giờ Việt Nam) và nhật thực toàn phần rõ nhất được quan sát thấy lúc 12h30, giờ IST (14h cùng ngày, giờ Việt Nam). Nhật thực toàn phần cực đại quan sát được từ 13h03 (14h33, giờ Việt Nam). Sự kiện thiên văn kỳ thú này kết thúc lúc 15h07 (16h37, giờ Việt Nam). Nhật thực cuối cùng của năm 2021 có thể quan sát được ở khu vực Nam Australia, Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Nam Cực. Theo NASA, Nam Cực là nơi duy nhất có thể nhìn thấy nhật thực toàn phần vào ngày 4/12, trong khi người xem ở các khu vực khác được trải nghiệm nhật thực một phần. Người ở các khu vực của Saint Helena, Namibia, Lesotho, Nam Phi, Nam Georgia và quần đảo Sandwich, quần đảo Crozet, quần đảo Falkland, Chile, New Zealand và Australia thấy nhật thực một phần. Theo NASA, người dân ở Saint Helena, Namibia, Lesotho, Nam Phi, Nam Georgia, quần đảo Sandwich, quần đảo Crozet, quần đảo Falkland, Chile, New Zealand, và Australia quan sát nhật thực bán phần vào lúc Mặt Trời mọc hoặc lặn. Đáng tiếc, người yêu thiên văn ở Việt Nam không thể trực tiếp ngắm nhật thực cuối cùng của năm 2021 mà chỉ có thể quan sát qua các kênh phát trực tiếp. Nhật thực là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi qua đúng giữa Trái Đất và Mặt Trời trên cùng một đường thẳng. Khi quan sát từ Trái Đất bạn sẽ thấy Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần của Mặt Trời. Nhật thực toàn phần xảy ra khi Mặt trời, Mặt trăng và Trái đất thẳng hàng với nhau. Nhật thực toàn phần sẽ kéo dài đến vài phút, tùy thuộc vào vị trí quan sát của bạn. Khi diễn ra nhật thực toàn phần, bầu trời trở nên rất tối và người quan sát có thể trông thấy vành nhật hoa, lớp khí quyển phía ngoài của Mặt Trời, thông qua viền sáng bao quanh Mặt Trăng. Thông thường, vành nhật hoa bị che khuất bởi bề mặt quá sáng của Mặt Trời. NASA khuyến nghị người xem nên đeo kính để quan sát hiệ tượng này và tránh sử dụng kính râm thông thường vì chúng không an toàn. Trong trường hợp không có kính xem, mọi người có thể sử dụng phương pháp xem gián tiếp.

