“Giải mã” cái tên Apple, Nokia và một số hãng công nghệ lớn

Nokia là tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông, điện thoại di động. Tên gọi công ty được lấy từ thành phố Nokia, nơi nó được thành lập vào năm 1865. Nền tảng thương mại điện tử eBay ban đầu có tên AuctionWeb, trang web được đổi thành eBay vào năm 1997 theo tên của Echo Bay. Do tên miền Echo Bay đã được một công ty khai thác vàng sử dụng, Omidyar quyết định rút ngắn thành eBay. Một thời gian dài, nhiều người nghĩ rằng hãng máy ảnh Nikon (1917) là tên chơi chữ từ Nihon (Nhật Bản). Thời gian đầu, Nikon có tên Nippon Kogaku (Japan Optical trong tiếng Anh). Đến năm 1988, công ty đổi tên thành Nikon Corporation. Microsoft được thành lập năm 1975 bởi Bill Gates và Paul Allen. Tên gọi này được ghép từ microcomputer (vi máy tính) và software (phần mềm), lúc đầu được ghi là Micro-Soft nhưng sau này đổi thành Microsoft. Canon là một tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản, một công ty trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm về hình ảnh và quang học. Công ty ban đầu được đặt tên là Seikikōgaku kenkyūsho (Precision Optical Industry Co. Ltd.).,Năm 1947, tên công ty được đổi thành Canon Camera Co., Inc., được rút ngắn thành Canon Inc. vào năm 1969. Tên Canon xuất phát từ tên của một Bồ tát Quan Âm (Kannon trong tiếng Nhật), trước đây được phiên âm là Kuanyin, Kwannon hoặc Kwanon bằng tiếng Anh. Apple đang là một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới. Trong cuốn sách về tiểu sử Steve Jobs, tác giả Walter Isaacson ghi: “Về việc đặt tên cho Apple, ông ấy (Jobs) nói rằng ‘táo là một trong những trái cây giảm cân của tôi’. Lúc ấy, Jobs vừa trở về từ một nông trại táo, quyết định chọn tên Apple bởi nó ‘vui vẻ, khí thế và không đáng sợ’” Intel được thành lập năm 1968 tại New York (Mỹ) bởi 2 nhà tiên phong trong lĩnh vực bán dẫn là Robert Noyce và Gordon Moore. Ban đầu, công ty có tên NM Electronics (viết tắt của Noyce và Moore), nhưng sau này đổi tên thành Intel (Integrated Electronics). Năm 1958, LG được thành lập dưới tên Goldstar (ngôi sao vàng) cùng “người anh em” là tập đoàn dược Lak-Hui (phát âm là lucky - may mắn). Năm 1995, Goldstar hợp nhất với Lucky Chemical và LG Cable, đổi tên thành Lucky-Goldstar (ngôi sao vàng may mắn), sau đó đổi thành LG - Life's Good. Trong tiếng Đức, hãng xe BMW là viết tắt của Bayerische Motoren Werke (Công ty Động cơ Bavaria), bắt nguồn từ trụ sở BMW đặt tại Munich, bang Bavaria (Đức). Qualcomm được thành lập năm 1985 với mục đích hỗ trợ nghiên cứu, phát triển hợp đồng cho các dự án của chính phủ Mỹ. Tên gọi công ty được rút ngắn từ Quality Communication. Samsung là công ty công nghệ Hàn Quốc. Trong tiếng Hàn, Samsung có nghĩa đen là "3 ngôi sao", tượng trưng cho sức mạnh của đoàn kết, thanh cao và trường tồn như sao trên bầu trời. Adobe là hãng phần mềm nổi tiếng với các công cụ sáng tạo. Tên gọi này xuất phát từ con suối Adobe Creek chảy sau nhà đồng sáng lập John Warnock. Adobe cũng là tên loại gạch bùn dùng trong xây dựng, ám chỉ cảm hứng sáng tạo trong các phần mềm của công ty. Hãng công nghệ Hewlett-Packard (HP) được đặt theo tên 2 nhà sáng lập là Bill Hewlett và Dave Packard. Đến năm 2015, Hewlett-Packard tách thành 2 mảng gồm Hewlett Packard Enterprise cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp, còn mảng máy tính và máy in đổi thành HP Inc. IBM là tập đoàn công nghệ máy tính lâu đời, được thành lập tại Mỹ vào năm 1911 với tên Computing Tabulating Recording. Năm 1924, công ty được đổi tên thành International Business Machines, viết tắt là IBM.

