Giải mã bí ẩn về chủng tộc của người Ai Cập cổ đại

Họ phát hiện ra rằng người Ai Cập cổ đại có quan hệ gần gũi nhất với các dân tộc ở Cận Đông, đặc biệt là từ Levant - Đông Địa Trung Hải ngày nay bao gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Israel, Jordan, Syria và Lebanon. Các xác ướp được sử dụng trong nghiên cứu có từ thời Tân Vương quốc và thời kỳ muộn hơn, khi Ai Cập nằm dưới sự thống trị của La Mã. Người Ai Cập hiện đại chia sẻ 8% bộ gen của họ với người Trung Phi, nhiều hơn nhiều so với những người Ai Cập cổ đại, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications. Sự gia tăng của các gen cận Sahara chỉ xảy ra trong vòng 1.500 năm qua. Điều này có thể là do hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Sahara hoặc từ hoạt động thương mại đường dài, thường xuyên giữa hai khu vực. Các nhà nghiên cứu khẳng định khả năng di chuyển được cải thiện trên sông Nile trong thời kỳ này đã làm tăng giao thương giữa Ai Cập cổ đại với nội địa Châu Phi. Người ta cũng cho rằng, ngay cả khi vật liệu di truyền được phục hồi, nó có thể không đáng tin cậy. Mặc dù vậy, Krause và các đồng nghiệp đã có thể giới thiệu các kỹ thuật xác minh và giải trình tự DNA mạnh mẽ, đồng thời hoàn thành thử nghiệm về bộ gen đầu tiên trên xác ướp Ai Cập cổ đại. Đầu tiên, bộ gen ty thể từ 90 xác ướp được lấy mẫu và phân tích. Từ những điều này, Krause và các đồng nghiệp nhận thấy rằng họ có thể lấy toàn bộ bộ gen chỉ từ ba trong số các xác ướp. Đối với nghiên cứu này, các nhà khoa học đã lấy mẫu răng, xương và mô mềm. Răng và xương cung cấp nhiều DNA nhất bởi chúng đã được bảo vệ bởi các mô mềm thông qua quá trình ướp xác. Họ bắt đầu công việc bằng cách khử trùng phòng. Sau đó, họ đặt các mẫu dưới bức xạ UV trong một giờ để khử trùng. Từ đó có thể thực hiện giải trình tự DNA. Các nhà khoa học cũng thu thập dữ liệu về lịch sử Ai Cập và dữ liệu khảo cổ của miền bắc Châu Phi, để cung cấp cho khám phá của họ một số bối cảnh. Họ muốn biết những thay đổi đã xảy ra theo thời gian. Để tìm hiểu, họ đã so sánh bộ gen của xác ướp với bộ gen của 100 người Ai Cập hiện đại và 125 người Ethiopia. Xác ướp lâu đời nhất được xác định là từ thời kỳ Tân vương quốc, năm 1.388 trước Công nguyên, khi Ai Cập đang ở đỉnh cao của quyền lực và vinh quang. Người trẻ nhất là từ năm 426 CN, khi đất nước được cai trị từ Rome. Khả năng thu thập dữ liệu bộ gen của người Ai Cập cổ đại là một thành tựu đáng kể, mở ra hướng nghiên cứu mới, giải mã bí ẩn về chủng tộc của người Ai Cập cổ đại. Sử dụng kỹ thuật xác thực trình tự DNA thông lượng cao và kỹ thuật xác thực tiên tiến, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng họ có thể lấy DNA đáng tin cậy từ xác ướp, bất chấp khí hậu khắc nghiệt và kỹ thuật ướp xác có thể gây hại đến DNA.

