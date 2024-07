Giải mã bí ẩn 4 kỵ sĩ khải huyền 'xuất hiện trong ngày tận thế'

Trong bộ tứ kỵ sĩ Khải huyền, đầu tiên phải nhắc tới Kỵ sĩ Trắng – The White Horsemen: Hình ảnh con ngựa trắng đầu tiên và gã kỵ sĩ mang cung, đeo mão miện được giải nghĩa biểu tượng cho sự Chinh phạt, những vua chúa tham vọng. Một cách giải nghĩa khác cho rằng đó là biểu tượng của Dịch hạch, những bệnh tật ôn dịch sẽ càn quét nhân loại trước thềm cuộc chiến tranh. Nhân vật này được mô tả như là phép ẩn dụ, đại diện cho chính nghĩa – hàm ý nói rằng những người chết vì dịch bệnh là đều đã được nhắm đến, không phải ngẫu nhiên. Tiếp theo là Kỵ sĩ đỏ – The Red Horsemen: Hình ảnh gã kỵ sĩ thứ hai, mang gươm cưỡi con ngựa đỏ như lửa được giải nghĩa là biểu tượng cho Chiến tranh. Những kẻ chinh phạt kéo theo chiến tranh, và con người giết lẫn nhau. Cũng có người lý giải rằng, kỵ sĩ đỏ còn là tượng trưng cho sự giận dữ và lòng căm ghét, đó là một trong những yếu tố góp phần khiến con người tàn sát lẫn nhau, mang đến chiến tranh, báo trước sự kết thúc của loài người. Thứ ba là Kỵ sĩ đen – The Black Horsemen: Gã kỵ sĩ thứ ba, kẻ mang cán cân và cưỡi con ngựa ô được cho là biểu tượng của Nạn đói. Tiếng kêu vang cho thấy giá lương thực đã tăng gấp mười lần bình thường. Ngoài ra, Kỵ sĩ đen còn được xem là biểu tượng cho quyền lực hoàng gia, những kẻ áp đặt sự cai trị lên các tầng lớp thấp hơn. Họ nắm giữ quyền lực và ban phát cho người nghèo những món đồ ít ỏi, những thứ xa xỉ hơn thì giữ lại cho mình. Cuối cùng là Kỵ sĩ Death – The Pale Horsemen: Kỵ sĩ cuối cùng cưỡi trên con ngựa xanh nhạt hoặc xám nhạt tái như màu xác chết, được gọi tên là Tử thần, đi theo là Âm phủ đại diện cho cõi chết. Đây cũng là vị kỵ sĩ duy nhất được đặt tên, là vị duy nhất không có vũ khí, bởi bản thân ông ta chính là sự chết chóc. Việc của ông ta là thu thập những xác chết bị bỏ lại khi Chinh phạt/Dịch hạch, Chiến tranh và Nạn đói đã đi qua. Tất cả theo kỵ sĩ Death dẫn đường về Âm phủ. Tương truyền rằng một khi Death thức tỉnh, thì sẽ đem Địa ngục đến trần gian, trừng phạt tất cả những kẻ tội đồ trên mặt đất. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

