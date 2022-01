Ghi nhận hiện tượng khủng khiếp nhất vũ trụ, xé toạc cả không gian

Theo tiến sĩ Alberto J.Castro-Tirado từ Viện Vật lý thiên văn Andalusia ở Tây Ban Nha, tác giả chính của nghiên cứu cho biết ngôi sao neutron này nặng khoảng 2,3 lần khối lượng Mặt Trời nhưng có đường kính siêu nhỏ - chỉ khoảng... 20 km. Ngôi sao neutron này được cho là một sao từ, là dạng sao neutron mạnh nhất, gấp 1.000 lần so với các ngôi sao neutron bình thường và gấp 4 triệu lần so với từ trường Trái Đất. Khi nó phát nổ, đã phát ra ngọn lửa cực mạnh nhưng may mắn là được ghi nhận trong thiên hà Silver Coin (NGC 253), cách chúng ta 13 triệu năm ánh sáng. Sao neutron được cho là sản phẩm sau "2 lần chết" của một ngôi sao, hoạt động trong trạng thái "thây ma" và cũng hung dữ không kém các thây ma trong phim ảnh. Nó mang một từ trường hết sức bạo lực, đủ thứ phá hoại mọi thứ xung quanh. Sự kiện được gọi là GRB 2001415, được ghi lại bởi một công cụ tại Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để đo chính xác các dao động về độ sáng do từ trường tạo ra khi phun trào để hiểu về nó. Đây là vụ bùng nổ khủng khiếp nhất của sao từ từng được ghi nhận trong lịch sử thiên văn, khiến các nhà khoa học gọi nó là "một con quái vật vũ trụ thực sự". Sao neutron là một dạng trong vài khả năng kết thúc của quá trình tiến hoá sao. Một sao neutron được hình thành từ những gì còn lại của vụ sụp đổ một ngôi sao lớn sau các vụ nổ siêu tân tinh Kiểu II hay Kiểu Ib hay Kiểu Ic. Một sao neutron có khối lượng ít nhất 1,1 cho đến 3 lần khối lượng Mặt trời. Khối lượng lớn nhất của một sao neutron từng được quan sát là 2,01 lần Mặt Trời. Sau một cú nổ siêu tân tinh văng ra như thế, lõi của các sao này co lại thành một vật thể cực kì đậm đặc với khối lượng bằng Mặt Trời ép vào một quả cầu kích cỡ bằng một thành phố. Các đặc tính của sao neutron rất xa lạ với thế giới này – một muỗng trà vật liệu sao neutron sẽ cân nặng một tỉ tấn. Giả sử bằng cách nào đó bạn đứng trên bề mặt của chúng mà chưa chết, thì bạn sẽ chịu lực hấp dẫn gấp 2 tỉ lần trọng lực bạn cảm nhận trên Trái Đất. Từ trường của một sao neutron thông thường có thể mạnh gấp hàng nghìn tỉ lần từ trường Trái Đất. Thế nhưng một số sao neutron còn có từ trường kinh khủng hơn nữa, gấp một nghìn lần hơn một sao neutron trung bình. Điều này tạo ra một vật thể gọi là magnetar. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

