Galaxy S21 thiết kế "dở hơi", SamFans coi chừng hỏng máy

Samsung đã thay đổi vị trí của khe cắm thẻ SIM của Galaxy S21, hiện tại đang ở gần với micro một cách rất nguy hiểm. Đây là một lỗi thiết kế nhỏ mà nếu người dùng không cẩn thận hoàn toàn có thể làm hỏng chiếc Galaxy S21 mới mua.Thiết kế của Galaxy S21, có thể khiến người dùng chọc nhầm vào lỗ micro nếu như không để ý. Cả hai lỗ chọc SIM và lỗ micro đều rất giống nhau, và nếu không chú ý tới đường viền của khay SIM, bạn hoàn toàn có thể bị chọc nhầm. Trên tấm film bảo vệ mặt lưng của Galaxy S21 có thông báo cho người dùng biết vị trí chính xác để chọc SIM, tránh nhầm lẫn. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, bởi người dùng sẽ bóc tấm film bảo vệ này ra và khi đó không còn có thông báo nhắc người dùng nữa. Nếu chọc nhầm, nhiều khả năng người dùng có thể làm hỏng micro của Galaxy S21. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có trường hợp như vậy được báo cáo. Rất may là Galaxy S21 có hỗ trợ cả eSIM, vì vậy có lẽ khay SIM vật lý cũng ít khi được sử dụng đến. Galaxy S21 là chiếc smartphone có kích thước màn hình nhỏ nhất trong gia đình flagship mới này, với 6,2 inch. Độ phân giải của nó là Full HD+, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ sáng 1300 nits, độ làm tươi 120 Hz (kích hoạt được cả trên Full HD+) và có thể tự điều chỉnh từ 48-120Hz tùy theo ngữ cảnh sử dụng để tối ưu hóa pin hơn. Camera trước được thiết kế đục lỗ giống đời trước, giúp màn hình được cắt gọt nhiều hơn và tạo cảm giác tràn viền, độ phân giải camera trước là 10MP. Cụm camera sau của chiếc Galaxy S21 này gồm 3 ống kính: Ultrawide 12 MP, Wide 12 MP chống rung quang học (OIS) và tele 64 MP OIS với khả năng zoom quang học 3x. Về cấu hình, Galaxy S21 trang bị vi xử lý Exynos 2100, sản xuất trên tiến trình 5nm giúp hiệu năng CPU tăng 15%, GPU tăng 33% và NPU tăng 5,3 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Máy dùng RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128/256 GB và không có khe microSD, pin 4.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W có dây và 15W không dây. Chạy trên hệ điều hành One UI 3.0 được tuỳ biến từ Android 11. Máy có giá khởi điểm là 799 USD. Mỗi mẫu Galaxy S21 dự kiến sẽ có 128GB dung lượng lưu trữ trong cấu hình cơ bản, với tùy chọn nâng cấp lên 256GB (có thể có tùy chọn 512GB với S21 Ultra) và không có khe cắm thẻ nhớ microSD.

