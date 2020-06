Được tình cũ tổ chức sinh nhật, Linh Ngọc Đàm đang nối lại tình xưa?

Dù đã chia tay thế nhưng nữ streamer Linh Ngọc Đàm và tình cũ với nick name Bụt vẫn là bạn của nhau. Mới đây, trong bữa tiệc sinh nhật của Linh Ngọc Đàm, Misthy đã hé lộ vlog mình cùng với Bụt và hội bạn thân tổ chức sinh nhật cho "Đàm tổng". Sự xuất hiện của người cũ đã khiến fan đoán già đoán non về tình cảm mà Bụt dành cho Linh Ngọc Đàm dù họ đã chia tay. Trong vlog, Bụt còn dành một cái ôm ấm áp cho nữ streamer này trong ngày sinh nhật. Hình ảnh Bụt chia sẻ ngày vui với bạn gái cũ, ngồi bên cạnh cô nàng khi ăn uống khiến dân tình không khỏi đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ. Phải chăng Linh Ngọc Đàm và chàng trai này sẽ nối lại tình xưa? Linh Ngọc Đàm và chàng Bụt là cặp đôi cực đẹp trong làng game Việt trước đây. Khi Linh buồn, anh chàng đã ở bên động viên, an ủi rồi dần dần cả hai có cảm tình và đã quyết định tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc. Nữ streamer này cho biết bạn trai cô là người ít nói làm nhiều, hay để ý và tinh tế. Cả hai cũng luôn dành những lời trân trọng, tốt đẹp cho nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi công khai chuyện tình cảm chưa lâu thì Linh bất ngờ thông báo họ đã chia tay. Lý do được cô nàng đưa ra là bất đồng ngôn ngữ. Sau đó, nữ streamer đã đính chính lại lý do chia tay vì không có thời gian chăm sóc nhau nên chẳng khác gì tình đồng chí. Nên 2 đứa đã đi tới quyết định "giải tán". Bụt là bạn của streamer Uyên Pu, Linh quen Bụt sau khi chia tay bạn gái. Có lẽ vì thế nên dù họ đã chia tay nhưng cả hai vẫn là bạn của nhau cho đến bây giờ. Nhiều người cho rằng cả Bụt và Linh Ngọc Đàm đều còn dành cho nhau khá nhiều tình cảm. Cách họ vui vẻ ở cạnh người mình từng thương khiến dân tình không ngừng "đẩy thuyền" để cả hai quay lại. Cho tới thời điểm hiện tại, mặc dù đã không còn hoạt động rầm rộ như trước, thế nhưng Linh Ngọc Đàm vẫn đang là một trong những nữ streamer khá có tên tuổi ở Việt Nam. Cô nàng này có đến 800 ngàn người theo dõi trên Facebook, 1,3 triệu người subscribe trên YouTube và hơn 730 ngàn người follow trên Instagram. Mời quý độc giả đón xem thêm video Linh Ngọc Đàm khiến dân tình choáng ngợp trước khối tài sản 'khổng lồ' ở tuổi 23 - Nguồn: SaoStar

