“Đứng ngồi không yên” với những thay đổi cực xịn trên iPhone 14

Theo các tin đồn, iPhone 14 có thể nói lời tạm biệt với phiên bản iPhone mini, thay thế bằng iPhone 14 Max. Sản phẩm sẽ mang đến cho người mua sắm một lựa chọn màn hình lớn 6,7 inch với giá phải chăng hơn. Các mẫu còn lại là iPhone 14 6.1 inch, iPhone 14 Pro 6.1 inch, iPhone 14 Pro Max 6.7 inch. Trên cặp iPhone 14 Pro, thiết kế “tai thỏ” huyền thoại có thể biến mất. Apple sẽ thay tai thỏ bằng thiết kế đục lỗ và viên nhộng. Trong khi đó, iPhone 14 và iPhone 14 Max vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng iPhone 14 sẽ có thêm bản màu tím. Một tin đồn khác từ JP Morgan Chase cho hay, một số mẫu iPhone 14 có thể sử dụng thiết kế khung hợp kim titan cứng hơn, có thể chỉ ưu tiên cho bộ đôi iPhone Pro. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có thể trang bị camera góc rộng 48MP với cảm biến lớn hơn. Nó là nâng cấp lớn so với ống kính 12MP hiện nay. Camera mới sẽ dùng công nghệ ghép pixel khi chụp ảnh thiếu sáng để ảnh đẹp hơn. Nó cũng quay được video 8K, bắt kịp Galaxy S22 Ultra của Samsung. Thêm nữa, camera trước của cả 4 phiên bản iPhone 14 sẽ được nâng cấp để có những bức ảnh selfie đẹp hơn. Các tin đồn cho hay, ống kính phía trước sẽ sử dụng khẩu độ f / 1.9 rộng hơn và tự động lấy nét. Apple sẽ dùng chip A15 Bionic hiện tại cho iPhone 14 và iPhone 14 Max, nâng lên bộ nhớ RAM 6GB. Đây sẽ là một bước nhảy vọt so với RAM 4GB trên iPhone 13. Cặp iPhone 14 Pro sẽ được ưu ái dùng chip A16 Bionic mới hơn cũng như RAM LPDDR 5 nhanh hơn. Tuy nhiên, con chip này sẽ được chế tạo bằng quy trình N5P giống như bộ xử lý của năm ngoái. Cả iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đều được cho là có màn hình luôn bật, lần đầu tiên xuất hiện trong dòng sản phẩm iPhone. Rõ ràng, Apple đi sau Samsung vài năm, nhưng chắc chắn sẽ rất nổi bật. Nhiều khả năng Apple sẽ ra mắt iPhone 14 vào tháng 9 như truyền thống. Tin đồn từ LeaksApplePro cho biết, công ty sẽ tổ chức sự kiện vào tuần thứ 37 của năm. Do sự kiện thường diễn ra vào thứ Ba, ngày ra mắt iPhone 14 có thể rơi vào ngày 13/9. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ có giá cao hơn 100 USD, tương ứng 1.099 USD và 1.199 USD. Nếu Apple loại bỏ iPhone mini, mẫu iPhone 14 rẻ nhất sẽ là iPhone 14 6.1 inch, giá ít nhất 799 USD và iPhone 14 Max giá từ 899 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

