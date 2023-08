Dùng máy dò tìm chìa khóa, ai ngờ đụng trúng “kho báu” vô song

Cách đây 10 năm, người đàn ông Ifor Edwards từ xứ Wales đã vô tình đánh rơi chìa khóa tại trang trại Oak của mình ở Bronington, hạt Wrexham. Ông quyết định dùng máy dò kim loại để tìm kiếm chìa khóa và đã nhờ đến sự trợ giúp của câu lạc bộ khảo cổ địa phương Wrexham, vì họ có máy dò kim loại. Cliff Massey, một thành viên của câu lạc bộ, đã đến trang trại và không chỉ tìm thấy chìa khóa mà còn phát hiện thêm " kho báu", là 14 đồng tiền Trung cổ từ thế kỷ 14 và 15. Nhờ chuyên môn của bà Beth Weingast - một thành viên của Hội thẩm định viên Mỹ, đã xác định rằng những đồng tiền này thuộc triều đại của vua Edwards III, Henry V và Henry VI. Điều đáng chú ý là hình ảnh của các vị vua này đã được in trên các đồng tiền. Bà Weingast đã nhận xét rằng hình ảnh vị vua trên những đồng tiền này rất giống với vua Henry VI, trong khi vua Henry V có khuôn mặt "mỏng" hơn và hay cau mày. Trong triều đại của vua Edward III, người dân thường không sử dụng tiền xu, thay vào đó họ sử dụng hàng hóa như bánh mì, vải, bia, gỗ hoặc da thú để trao đổi. Những đồng tiền tìm thấy tại trang trại Oak được đúc từ bạc và vẫn còn trong tình trạng tốt, nguyên vẹn. Giá trị ước tính của mỗi đồng tiền này khoảng từ 700 đến 800 USD. Việc phát hiện kho báu này không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn có giá trị tài chính đáng kể. Ở một trường hợp tương tự, một người đàn ông ở Kentucky, Mỹ, đã tình cờ đào được một kho báu chứa hơn 700 đồng xu bằng vàng từ thời Nội chiến Mỹ trong khi làm việc trên cánh đồng ngô nhà mình. Kho báu này bao gồm hàng trăm miếng vàng có niên đại từ năm 1840 đến năm 1863, cùng với một số ít đồng tiền xu bạc như đồng 1 đô la, 10 đô la, 20 đô la. Trong kho báu, có các đồng xu Liberty 10 đô la và 20 đô la là những đồng xu hiếm và đắt giá, đặc biệt là những loại không có dòng chữ "In God We Trust" được thêm vào sau khi Nội chiến kết thúc. Kho báu này có thể đã được chôn cất trước cuộc đột kích của Liên minh miền Nam John Hunt Morgan vào tháng 6 đến tháng 7 năm 1863. Nhiều người dân Kentucky giàu có được đồn đại đã chôn số tiền lớn để ngăn chúng bị chiếm lấy trong thời điểm Nội chiến diễn ra. Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh kho báu chứa đầy vàng ròng trong mộ cổ Trung Quốc

