Phú ông giấu kho báu kỳ bí nhất TK 21 và cái kết bàng hoàng

Forrest Fenn đã viết một bài thơ chứa những manh mối khó hiểu để hướng dẫn người khác truy tìm kho báu này sau khi mình qua đời. Forrest Fenn, người sinh năm 1930, từ nhỏ đã có đam mê với các môn thể thao mạo hiểm. Sau khi rời quân đội Mỹ, ông và vợ đã mở một phòng trưng bày nghệ thuật thành công ở Santa Fe, New Mexico, Mỹ. Tuy nhiên, khi ông phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư dạ dày, ông quyết định chôn giấu kho báu và viết bài thơ để tặng cho người xứng đáng và đem lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của họ. Năm 2010, ông tự xuất bản cuốn hồi ký "The Thrill of the Chase" kèm theo bài thơ 24 dòng chứa những manh mối về vị trí của kho báu. Cuộc truy tìm kho báu bắt đầu, và hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới tham gia tìm kiếm, nhưng cho đến năm 2020, vẫn chưa ai tìm thấy. Cuộc truy tìm không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho các khu vực như công viên Yellowstone mà còn thay đổi cuộc sống của nhiều người, khiến họ sống gần gũi hơn với thiên nhiên và thay đổi tư duy. Tuy nhiên, cuộc truy tìm cũng gặp những tai nạn và người mất tích trong quá trình tìm kiếm. Cuối cùng, vào năm 2020, một người đã tìm thấy kho báu và công bố điều này trên mạng. Cuộc truy tìm đã đi đến hồi kết khi Forrest Fenn cảm giác mãn nguyện và qua đời ở tuổi 90. Cuộc truy tìm kho báu của Forrest Fenn đã mở ra một cuộc phiêu lưu kỳ diệu khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc kho báu vô giá được phát hiện khi xây tàu điện ngầm.

