Dùng công nghệ đọc ký ức trong não bắt được kẻ giết người

Chính quyền Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã triển khai nhiều công cụ kỹ thuật số để chống lại tội phạm ở các mức độ khác nhau nhằm hướng tới một siêu đô thị thông minh với cả hoạt động an ninh. Các camera AI đã được sử dụng để phát hiện người vi phạm giao thông cũng như tội phạm trên tàu điện ngầm, đồng thời hỗ trợ cho cảnh sát bắt giữ hàng trăm nghi phạm mỗi năm. Mới đây, cảnh sát của Dubai còn đạt được bước đột phá lớn khi sử dụng "dấu vân tay trong não" để bắt giữ kẻ giết người bằng cách nhìn sâu vào trong tâm trí của nghi phạm, để từ đó tìm ra bằng chứng tội phạm trong kỷ niệm còn lưu giữ lại. Sau hơn một năm nghiên cứu, công nghệ này đã lần đầu được ứng dụng để điều tra một vụ giết người trong nhà kho. Họ cho những nghi phạm của vụ án xem những bức ảnh chụp lại vụ việc và theo dõi các thay đổi trong sóng não của mỗi cá nhân khi họ nhìn thấy những bức ảnh về hiện trường vụ án và vũ khí giết người. Một bức ảnh về công cụ được sử dụng trong vụ án đã kích thích mạnh mẽ tâm trí của nghi phạm và các chuyên gia tâm lý tội phạm đã tìm ra hung thủ. Sau đó, nghi phạm này đã thú nhận tội lỗi của mình và tiết lộ chi tiết cách thức lên kế hoạch và thực hiện vụ giết người như thế nào. Công nghệ còn được gọi là "in trí nhớ" này sử dụng tâm lý học để thâm nhập vào các trải nghiệm và sự kiện được lưu giữ sâu bên trong ký ức của mỗi người. Khi được nhìn lại hình ảnh của các vụ việc đó, những người đã có mặt ở hiện trường vụ án sẽ tạo ra các thay đổi trong sóng não và có thể sử dụng để làm bằng chứng. Chính quyền thành phố quyết tâm việc sử dụng AI để phân tích dữ liệu và dự đoán tội phạm sẽ bắt đầu được thử nghiệm một cách thận trọng từ năm 2031. Việc tăng cường sử dụng các công cụ thông minh để đảm bảo an ninh cũng như điều tra án mạng là một phần trong kế hoạch của Dubai để hướng tới sử dụng công nghệ nhằm ngăn chặn tội phạm từ trước khi nó xảy ra.

Chính quyền Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã triển khai nhiều công cụ kỹ thuật số để chống lại tội phạm ở các mức độ khác nhau nhằm hướng tới một siêu đô thị thông minh với cả hoạt động an ninh. Các camera AI đã được sử dụng để phát hiện người vi phạm giao thông cũng như tội phạm trên tàu điện ngầm, đồng thời hỗ trợ cho cảnh sát bắt giữ hàng trăm nghi phạm mỗi năm. Mới đây, cảnh sát của Dubai còn đạt được bước đột phá lớn khi sử dụng "dấu vân tay trong não" để bắt giữ kẻ giết người bằng cách nhìn sâu vào trong tâm trí của nghi phạm, để từ đó tìm ra bằng chứng tội phạm trong kỷ niệm còn lưu giữ lại. Sau hơn một năm nghiên cứu, công nghệ này đã lần đầu được ứng dụng để điều tra một vụ giết người trong nhà kho. Họ cho những nghi phạm của vụ án xem những bức ảnh chụp lại vụ việc và theo dõi các thay đổi trong sóng não của mỗi cá nhân khi họ nhìn thấy những bức ảnh về hiện trường vụ án và vũ khí giết người. Một bức ảnh về công cụ được sử dụng trong vụ án đã kích thích mạnh mẽ tâm trí của nghi phạm và các chuyên gia tâm lý tội phạm đã tìm ra hung thủ. Sau đó, nghi phạm này đã thú nhận tội lỗi của mình và tiết lộ chi tiết cách thức lên kế hoạch và thực hiện vụ giết người như thế nào. Công nghệ còn được gọi là " in trí nhớ " này sử dụng tâm lý học để thâm nhập vào các trải nghiệm và sự kiện được lưu giữ sâu bên trong ký ức của mỗi người. Khi được nhìn lại hình ảnh của các vụ việc đó, những người đã có mặt ở hiện trường vụ án sẽ tạo ra các thay đổi trong sóng não và có thể sử dụng để làm bằng chứng. Chính quyền thành phố quyết tâm việc sử dụng AI để phân tích dữ liệu và dự đoán tội phạm sẽ bắt đầu được thử nghiệm một cách thận trọng từ năm 2031. Việc tăng cường sử dụng các công cụ thông minh để đảm bảo an ninh cũng như điều tra án mạng là một phần trong kế hoạch của Dubai để hướng tới sử dụng công nghệ nhằm ngăn chặn tội phạm từ trước khi nó xảy ra.