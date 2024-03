Dùng AI 'tái sinh' nữ minh tinh Marilyn Monroe, kết quả gây bất ngờ

Digital Marilyn có khả năng trò chuyện và tái tạo phong cách của nữ minh tinh Marilyn Monro. Trong buổi ra mắt, Digital Marilyn nhận được đánh giá cao về biểu cảm tự nhiên và khả năng trả lời các câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp của Marilyn Monroe. Tuy nhiên, việc tái tạo hình ảnh số của những người nổi tiếng như Marilyn Monroe đã gây ra tranh cãi, khi một số người cho rằng việc này không được chấp thuận từ phía các chủ sở hữu bản quyền hình ảnh. Tuy nhiên, Soul Machines cho biết việc tạo ra Digital Marilyn đã có sự chấp thuận từ Authentic Brands Group, đơn vị sở hữu bản quyền hình ảnh của Marilyn Monroe. Nữ minh tinh Marilyn Monroe chào đời tại Los Angeles, California, Mỹ vào ngày 1/6/1926. Cô được mệnh danh "Biểu tượng sắc đẹp" của Hollywood nhưng có số phận bất hạnh. Bất hạnh xảy đến với nữ minh tinh Marilyn Monroe ngay sau khi cô chào đời được 2 tuần. Khi ấy, mẹ của bà là Gladys Baker bỏ con gái tại một trại trẻ ở California để chạy theo tình yêu mới. Không ai rõ bố đẻ của cô là ai. Do bà Baker dành phần lớn thời gian điều trị bệnh tâm thần nên Marilyn Monroe sống nay đây mai đó suốt những năm tháng tuổi thơ. Cô liên tục chuyển đến nhiều trại trẻ và nhà một số bạn bè của mẹ. Khi lên 8 tuổi, Marilyn Monroe bị lạm dụng. Nữ diễn viên tuổi Dần từng nghẹn ngào kể rằng bị anh họ và bạn trai của một người bạn thời thơ ấu xâm hại. Điều này khiến cô phải điều trị tâm lý về sau Năm 16 tuổi, Marilyn kết hôn với Jim Dougherty với mong muốn có gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Vào năm 1945, cô vô tình lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover. Theo đó, cô từng bước dấn thân vào con đường làm người mẫu và diễn viên. Bằng sắc đẹp và khả năng diễn xuất tốt, Marilyn nhanh chóng trở thành nữ minh tinh được săn đón ở Hollywood với nhiều bộ phim nổi tiếng như All About Eve (1950), As Young as You Feel (1951), Monkey Business (1952)... Ở đỉnh cao danh vọng, Marilyn có 2 cuộc hôn nhân khác với cầu thủ bóng rổ Joe Dimaggio và nhà biên kịch Arthur Miller nhưng đều đổ vỡ. Trong cả 3 lần kết hôn, cô không có người con nào do đều bị sảy thai. Những năm cuối đời, Marilyn dính vào bê bối có quan hệ tình ái với anh em Tổng thống John F. Kennedy và Robert Kennedy. Trong khi bê bối trên chưa được làm sáng tỏ, vào rạng sáng ngày 5/8/1962, Marilyn được phát hiện tử vong trong phòng ngủ tại biệt thự ở California, Bên cạnh cô có nhiều chai thuốc ngủ rỗng. Nguyên nhân tử vong của cô được kết luận là một vụ tự tử. Dù vậy, nhiều người cho rằng cô có thể bị giết hại. Theo đó, đến nay, cái chết của cô vẫn gây nhiều đồn đoán. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn đội quân 50.000 chiến binh đột ngột mất tích không dấu vết.

Digital Marilyn có khả năng trò chuyện và tái tạo phong cách của nữ minh tinh Marilyn Monro. Trong buổi ra mắt, Digital Marilyn nhận được đánh giá cao về biểu cảm tự nhiên và khả năng trả lời các câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp của Marilyn Monroe. Tuy nhiên, việc tái tạo hình ảnh số của những người nổi tiếng như Marilyn Monroe đã gây ra tranh cãi, khi một số người cho rằng việc này không được chấp thuận từ phía các chủ sở hữu bản quyền hình ảnh. Tuy nhiên, Soul Machines cho biết việc tạo ra Digital Marilyn đã có sự chấp thuận từ Authentic Brands Group, đơn vị sở hữu bản quyền hình ảnh của Marilyn Monroe. Nữ minh tinh Marilyn Monroe chào đời tại Los Angeles, California, Mỹ vào ngày 1/6/1926. Cô được mệnh danh " Biểu tượng sắc đẹp " của Hollywood nhưng có số phận bất hạnh. Bất hạnh xảy đến với nữ minh tinh Marilyn Monroe ngay sau khi cô chào đời được 2 tuần. Khi ấy, mẹ của bà là Gladys Baker bỏ con gái tại một trại trẻ ở California để chạy theo tình yêu mới. Không ai rõ bố đẻ của cô là ai. Do bà Baker dành phần lớn thời gian điều trị bệnh tâm thần nên Marilyn Monroe sống nay đây mai đó suốt những năm tháng tuổi thơ. Cô liên tục chuyển đến nhiều trại trẻ và nhà một số bạn bè của mẹ. Khi lên 8 tuổi, Marilyn Monroe bị lạm dụng. Nữ diễn viên tuổi Dần từng nghẹn ngào kể rằng bị anh họ và bạn trai của một người bạn thời thơ ấu xâm hại. Điều này khiến cô phải điều trị tâm lý về sau Năm 16 tuổi, Marilyn kết hôn với Jim Dougherty với mong muốn có gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Vào năm 1945, cô vô tình lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia David Conover. Theo đó, cô từng bước dấn thân vào con đường làm người mẫu và diễn viên. Bằng sắc đẹp và khả năng diễn xuất tốt, Marilyn nhanh chóng trở thành nữ minh tinh được săn đón ở Hollywood với nhiều bộ phim nổi tiếng như All About Eve (1950), As Young as You Feel (1951), Monkey Business (1952)... Ở đỉnh cao danh vọng, Marilyn có 2 cuộc hôn nhân khác với cầu thủ bóng rổ Joe Dimaggio và nhà biên kịch Arthur Miller nhưng đều đổ vỡ. Trong cả 3 lần kết hôn, cô không có người con nào do đều bị sảy thai. Những năm cuối đời, Marilyn dính vào bê bối có quan hệ tình ái với anh em Tổng thống John F. Kennedy và Robert Kennedy. Trong khi bê bối trên chưa được làm sáng tỏ, vào rạng sáng ngày 5/8/1962, Marilyn được phát hiện tử vong trong phòng ngủ tại biệt thự ở California, Bên cạnh cô có nhiều chai thuốc ngủ rỗng. Nguyên nhân tử vong của cô được kết luận là một vụ tự tử. Dù vậy, nhiều người cho rằng cô có thể bị giết hại. Theo đó, đến nay, cái chết của cô vẫn gây nhiều đồn đoán. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn đội quân 50.000 chiến binh đột ngột mất tích không dấu vết.