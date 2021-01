Dù thành công nhưng khinh khí cầu cung cấp Internet vẫn bị... khai tử

Alphabet - tập đoàn mẹ của Google - vừa thông báo khai tử Loon, một công ty con chuyên vận hành các khinh khí cầu helium bay lơ lửng trong tầng bình lưu khí quyển để cung cấp kết nối Internet. “Con đường dẫn đến khả năng thương mại dài hơn và rủi ro hơn nhiều so với dự kiến”, Astro Teller, một lãnh đạo của X, bộ phận phát triển các sáng kiến táo bạo tại Google, viết trên blog. “Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ bắt đầu cắt giảm các hoạt động, nó không còn là một dự án mạo hiểm của Alphabet”. Là dự án thuộc Google X, Loon được tách ra thành công ty riêng biệt vào năm 2018. Hãng đã thử nghiệm phát Internet qua khinh khí cầu tại Kenya, New Zealand và Peru. Năm 2017, Loon cũng triển khai khinh khí cầu đến Puerto Rico để cung cấp kết nối mạng cho người dân sau khi cơn bão Maria tàn phá khu vực, đánh sập các tháp điện thoại di động. Loon ra mắt dịch vụ Internet thương mại đầu tiên ở Kenya vào tháng 7/2020, bao gồm một đội bay 35 quả bóng, hoạt động trong diện tích khoảng 50.000km vuông. Dù đạt được thành công nhất định, Google không nhìn thấy ở Loon một mô hình kinh doanh bền vững. "Dù một số đối tác sẵn sàng đồng hành suốt chặng đường, chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách hoạt động với chi phí đủ thấp để xây dựng một doanh nghiệp lâu dài và bền vững", Alastair Westgarth, Giám đốc điều hành của Loon, giải thích. Khinh khí cầu của Google kết nối với trạm tiếp nhận trên mặt đất và cung cấp Internet trong phạm vi 10.000 km vuông, rộng gấp 200 lần so với các tháp viễn thông truyền thống. Các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ cung cấp năng lượng cho khinh khí cầu và người dùng có thể kết nối qua điện thoại LTE. Tốc độ download hiện đạt 19 Mb/giây còn tốc độ uplink là 4,74 Mb/giây. Độ trễ cũng rất thấp, chỉ 19 millisecond (19 phần nghìn giây) trong một thử nghiệm gần đây. Với hệ thống định hướng máy học và trí tuệ nhân tạo, khinh khí cầu Loon có thể tự huấn luyện mình cách nâng lên, hạ xuống để tìm kiếm những cơn gió phù hợp, di chuyển tới nơi cần đến và giúp chúng đạt độ phủ sóng tối đa. Dịch vụ của Loon tại Kenya sẽ tiếp tục hoạt động đến hết tháng 3. Để hỗ trợ người dùng ở nước này bị ảnh hưởng bởi việc mất kết nối từ Loon, công ty cam kết chi 10 triệu USD giúp các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp trang bị mạng Internet phục vụ kinh doanh và giáo dục. Loon không phải là sáng kiến duy nhất mà Alphabet từng đóng cửa. Tập đoàn này đã khai tử Makani, bộ phận nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo từ sức gió vào năm 2020 và Foghorn, dự án nghiên cứu cách tạo ra nhiên liệu sạch từ nước biển hồi 2016.

