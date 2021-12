Dự báo những thay đổi bất ngờ của công nghệ trong năm 2022

Theo dự đoán về xu hướng công nghệ của The Guardian, Twitter có thể sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022. Năm vừa qua chứng kiến sự tụt hậu về tính năng, doanh thu trên mỗi người dùng và sự đa dạng trong cách kiếm tiền của mạng xã hội này so với Facebook hay Instagram. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi khi Twitter thử nghiệm siêu theo dõi (super follow) - tính năng trả tiền để theo dõi các nhân vật nổi tiếng và xem nội dung độc quyền vào năm 2022. Bên cạnh đó, việc đồng sáng lập Jack Dorsey rời vị trí CEO và Twitter đã thâu tóm nền tảng tin tức Revue cùng một số công cụ kiếm tiền cũng mang lại những hy vọng mới. Theo dự đoán, trong năm 2022 NFT tiếp tục được "thổi phồng". Hoạt động như một chữ ký ảo, NFT chứng minh tính xác thực của tác phẩm nghệ thuật, trong đó blockchain đóng vai trò minh chứng quyền sở hữu không thể xóa bỏ. Trong năm vừa qua, nhiều tác phẩm nghệ thuật dưới dạng NFT được ra mắt. Tuy nhiên, trang The Guardian cũng cảnh báo người dùng nên cân nhắc trước khi bán hoặc mua NFT, đặc biệt là phí nền tảng có thể lên đến hàng trăm USD bên cạnh khả năng lừa đảo và mất giá. Bên cạnh ranh giới giữa quyền sở hữu tác phẩm và quyền sở hữu blockchain gắn với chúng cũng khá mờ nhạt. Dù nhận được lượng tiền đầu tư khổng lồ nhưng theo dự đoán, Uber sẽ tiếp tục chật vật trên thị trường. Nền kinh tế giao hàng, vận tải vẫn phát triển tại một số nước trong bối cảnh đại dịch bùng phát nhưng lại không tạo ra nhiều lợi nhuận. Nguyên nhân là vì gặp khó trong việc tuyển tài xế. Bên cạnh đó, việc chiết khấu lớn cho tài xế nhưng vẫn đảm bảo phí giao hàng rẻ cũng khiến các công ty phải "đốt tiền" rất nhanh đến mức không thể chỗng đỡ. Sau khi từ chức CEO Twitter Jack Dorsey đã chia sẻ hứng thú của mình với tiền mã hóa. Ông đã đổi tên công ty thanh toán trực tuyến Square thành Block. Vì vậy, The Guardian dự đoán trong năm 2022 nhiều khả năng Dorsey sẽ thành lập công ty con liên quan đến blockchain. Ngoài ra, có thể công ty có sự tham gia của Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal với vai trò nhà đầu tư. Năm 2022 cũng được dự đoán là cơ hội phát triển mới cho thực tế ảo (VR) khi Facebook kính VR làm thiết bị trọng tâm khi giới thiệu vũ trụ ảo (metaverse). Trước đây, kính VR không phổ biến do nặng nề, thiếu nội dung nhưng với sự phổ biến của metaverse, VR có thể đóng vai trò quan trọng và thu hút nhiều người dùng hơn. Năm 2021 vừa qua chứng kiến sự thành công của các game indie (game được phát triển bởi cá nhân hoặc đội ngũ nhỏ) bao gồm sự trở lại của No Man's Sky sau nhiều năm bị coi là "bom xịt". Among Us tạo ra cơn địa chấn với lối chơi trà trộn sát thủ trong bối cảnh đại dịch bùng phát, bên cạnh những cái tên như Garden Story, Sable... Vì vậy trong năm 2022 có thể sẽ có nhiều tựa game indie hấp dẫn ra mắt người dùng. Năm 2021, Apple đã mang các cổng kết nối như HDMI, MagSafe và khe thẻ nhớ SD trở lại dòng MacBook Pro khiến nó có phần giống MacBook Pro từ 2015 trở về trước. Vì vậy nếu các hãng laptop từng theo chân Apple loại bỏ cổng kết nối, có khả năng họ cũng bổ sung các cổng cũ trên những thiết bị ra mắt vào năm 2022. Mời các bạn xem video: Công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2019. Nguồn: Nhân Dân

