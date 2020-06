Đột kích nhà máy Livestream lớn nhất Trung Quốc

Người đàn ông này đang thực hiện “livestream” tới hàng nghìn người xem cho một show trên Internet với tên gọi I Am Your Hawaii Girl tại trụ sở của một công ty Bắc Kinh có tên REDO Media. Công ty này tự nhận mình là đơn vị quản lý các ngôi sao live-stream lớn nhất Trung Quốc. I Am Your Hawaii Girl được phát sóng trên ứng dụng live-stream Lai Feng. Đằng sau máy quay, đội ngũ sản xuất nhìn vào màn hình và gật đầu khi thấy những món quà ảo như biểu tượng hoa hay trái chuối hiển thị trên màn hình streaming. Mỗi món quà ảo như thế có thể có giá khoảng 1 Nhân dân tệ (khoảng 3.600 đồng). Sự phát triển của các ứng dụng như Lai Feng và những người thích live-streaming trên chúng đã tạo ra một ngành công nghiệp dựa trên công nghệ Internet mới tại Trung Quốc. REDO Media hiện có khoảng 3.000 ngôi sao Internet trong hồ sơ của mình trên khắp Trung Quốc, rất nhiều trong số họ chọn live-stream như một nghề toàn thời gian của mình. Trụ sở của REDO Media khá lớn với lối thiết kế nhiều màu sắc. Các studio nhỏ bằng kích thước một căn phòng ký túc nằm dọc theo hành lang; đằng sau mỗi cánh cửa là một “live-streamer” nữ đang “mua vui” cho những người theo dõi thông qua thiết bị ghi hình là một chiếc iPhone gắn trên tripod. Người xem “tranh nhau” thu hút và thể hiện sự chú ý bằng cách tặng những món quà ảo. Chúng được mua bằng tiền thật và có thể chuyển đổi lại thành tiền thật. Với số lượng người theo dõi live-stream kiểu này ngày càng tăng, live-stream đã trở thành công việc toàn thời gian trong mơ của nhiều cô gái. Thực tế, tỷ lệ live-streamer nữ trong những công ty kiểu này áp đảo nam giới với tỷ lệ 9:1. Thực tế, vì nhiều ứng dụng của nước ngoài vẫn chưa khả dụng tại Trung Quốc, các ứng dụng live-stream nội địa nước này gần như không có đối thủ quốc tế. Nhận thấy thực tế rằng có một số lượng lớn nam giới tại Trung Quốc thích xem và gửi tin nhắn đến cho các live-streamer nữ, ngành công nghiệp này đang ngày càng nhận được sự quan tâm. Những ngôi sao làm việc toàn thời gian cũng được nhận lương từ REDO Media nhưng thường thì họ chỉ nhận được khoảng 20% số tiền từ quà ảo. Rất nhiều live-streamer làm việc cho các công ty như REDO Media có mục tiêu trở thành một người nổi tiếng ngoài đời thực và rồi làm việc cho các kênh truyền hình. Tuy nhiên, với nhiều người, chỉ cần làm nghề này thôi cũng đủ hấp dẫn. Công việc nhẹ nhàng, giờ giấc thoải mái, trong khi ở ngoài kia là sự khắc nghiệt của thị trường việc làm đầy cạnh tranh của quốc gia tỷ dân.

