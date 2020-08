Động vật bốc mùi nhất thế giới, ai gặp cũng... chạy mất dép

Khi những con cuốn chiếu cảm thấy chúng đang gặp nguy hiểm, chúng sẽ cuộn tròn cơ thể lại và tiết ra một số chất lỏng có mùi rất ''đáng sợ'' và thậm chí còn cực độc để xua đuổi những loài động vật săn mồi. Đó là lý do lòi vật nhỏ bé này có mặt trong danh sách những động vật bốc mùi khó chịu nhất thế giới. Còn được biết đến với danh hiệu ''loài chim hôi thối'', gà móng hoang dã được tìm thấy ở những khu rừng nhiệt đới thuộc châu thổ sông Amazon và Orinoco, Nam Mỹ. Loài chim này chỉ ăn lá cây, chúng sử dụng quá trình lên men vi khuẩn ở phần trước của ruột để tiêu hóa thực vật. Những cũng chính chế độ ăn uống, các hợp chất thơm trong lá mà chúng ăn kết hợp với quá trình lên men, gà móng hoang dã tạo ra mùi giống như phân chuồng. Để tự vệ khi gặp những kẻ săn mồi, chồn hôi sọc châu Phi có thể tiết ra một chất có mùi hôi ''kinh dị'' đến mức tất cả phải cao chạy xa bay. Các nhà khoa học cho biết, mùi của một con chồn hôi sọc châu Phi có thể ngửi được cách đó...nửa dặm. Thế nhưng mùi của chồn hôi châu Phi vẫn chưa là gì so với thú ăn kiến nhỏ, hay Tamandua tetradactyla. Chúng ta hoàn toàn có thử ngửi thấy mùi của chúng nếu đứng cách xa khoảng 50 mét. Quỷ Tasmania - sinh vật nhỏ bé nhưng có hàm răng cực đáng sợ chỉ tỏa ra mùi rất mạnh khi bị căng thẳng, điều này giúp chúng bảo vệ môi trường sống. Tuy nhiên khi bình tĩnh và thư giãn trở lại, chúng không có mùi gì cả. Bò xạ hương sống là một trong những loài động vật ''hôi thối'' nhất quả đất. Mùi hôi của chúng được tiết ra từ nước tiểu của con đực - thứ mà chúng dùng để đánh dấu lãnh thổ trong mùa giao phối. Nhắc đến những loài phát ra thứ mùi kinh dị nhất thế giới không thể bỏ qua bọ xít. Bọ xít nâu có thể sản sinh các chất hóa học có mùi khó chịu trong các tuyến trên bụng của chúng khi bị đe dọa. Chồn sói là thành viên nhút nhát của gia đình nhà chồn, có các tuyến tiết ra chất lỏng mà chúng sử dụng để đánh dấu lãnh thổ của chúng. Những chất lỏng này còn được chúng phun vào thức ăn thừa và chôn xuống đất, khiến cho các loài động vật khác không thể ăn được thức ăn của chúng vì quá hôi. Một thành viên khác của họ hàng nhà bọ xít cũng có mặt trong danh sách này là bọ cánh cứng ''thả bom''. Những con bọ cánh cứng này có một cơ chế phòng thủ đặc biệt, khi bị quấy rầy, chúng phun ra một loại hóa chất độc hại và nóng từ phần đầu bụng. Chúng có thể phun tới lượng chất có mùi xa gấp 4 lần chiều dài cơ thể và khiến những loài côn trùng, sinh vật nhỏ không thoát khỏi cái chết, thậm chí gây tổn thương cho da người. Và đây chính là loài chồn hôi - trùm cuối trong top những động vật ''bốc mùi'' nhất thế giới. Chất có mùi từ chồn hôi là một chất lỏng nồng, hỗn hợp các hóa chất lưu huỳnh, phun chính xác vào các mối đe dọa cách xa tới 3 mét, với mùi hôi bốc lên đến một dặm. Chợ động vật Vũ Hán phát tán virus Corona? | VTC Now

